Pierre-Yves Dermagne plaide pour une légalisation du cannabis en Belgique

À lire aussi

Sur les quatre pays voisins de la Belgique, trois ont soit dépénalisé, soit vont légaliser la consommation et la vente, souligne encore le vice-Premier ministre PS. "Cela n'a plus de sens d'utiliser les moyens de nos forces de police et de la justice pour du cannabis. Il y a des formes de criminalité bien plus graves et plus impactantes pour la vie en société. Concentrons les moyens de la police et de la justice sur toute une série de comportements qui sont délétères", poursuit Pierre-Yves Dermagne.

À lire aussi

Le socialiste se prononce en outre pour davantage qu'une "simple dépénalisation", estimant qu'"il faut pouvoir organiser et contrôler la production, mais aussi la vente. Et permettre ainsi d'en tirer des recettes pour l'État."

Disclaimer: Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga.