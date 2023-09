Georges-Louis Bouchez répond à Catherine Moureaux: “Les menaces ne fonctionnent pas”

Le port de signes convictionnels dans la fonction publique se retrouve donc une nouvelle fois au centre de l’actualité, et plus précisément sur la table de conseil communal molenbeekois. La bourgmestre peut-elle encore compter sur ses partenaires libéraux durant la fin de la législature ? “Je suis très inquiète de ce qui arrive au MR local s’il accepte de se faire instrumentaliser par le MR national sur un thème qui est clairement utilisé par Georges-Louis Bouchez pour séduire les électeurs d’extrême droite”, lâche Catherine Moureaux. “C’est un thème que le président du MR monte en épingle. Si les élus locaux le suivent – ce qui n’est pas encore acquis et j’espère qu’ils vont s’en détacher – je suis très inquiète par rapport à leur capacité à réaliser ce qu’est Molenbeek aujourd’hui.”

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, n’a évidemment pas tardé à réagir. Il estime que les propos de Catherine Moureaux sont d’une “extrême gravité et montrent toute l’instrumentalisation de l’enjeu.”

Dans un tweet, le libéral liste ce qu’il retient de l’intervention de la socialiste sur LN24. “La neutralité de l’État est pour Catherine Moureau d’extrême droite” et “le port du voile ferait donc 'partie de ce qu’est Molenbeek aujourd’hui'”, note GLB. “Comme Rudi Vervoort, dans la DH, leur seule méthode pour nous faire changer de ligne est de nous intimider en disant que nous ne serons pas dans les futures majorités. Mettez votre cœur à l’aise, nous ne braderons pas nos convictions et au surplus, nous savons que nous serons dans des majorités grâce à notre score électoral. Donc merci pour vos bons conseils, mais les menaces ne fonctionnent pas, nous ne sommes pas à vendre.”