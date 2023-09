Malgré les plaintes, Nicole de Moor maintient l'instruction de ne plus accueillir les hommes seuls

"De nombreuses préoccupations ont été exprimées, et elles constituent également ma préoccupation. J'ai exprimé très clairement l'urgence", a justifié Nicole de Moor. "Nous faisons tout notre possible pour que cela soit le plus court possible", a assuré le Premier ministre. "Plus vite nous parviendrons à créer des places, plus ce sera court."

"Cela fait plus de 2 ans que Fedasil et de nombreux bourgmestres se chargent d'organiser l'accueil supplémentaire et je tiens à les remercier. Mais la réalité est difficile. Cela ne suffit pas pour pouvoir accueillir tout le monde le jour même de leur arrivée en Belgique. Nous devons donner des priorités même si l'objectif reste d'accueillir tout le monde." "Ma priorité est claire", a-t-elle martelé. "Je ne veux pas d'enfants dans les rues."

Un travail de coopération est en cours avec les autorités bruxelloises pour trouver des lieux d'accueil, a assuré la secrétaire d'État.

Le plan hivernal est sur la table et a été présenté ce vendredi, a indiqué Mme de Moor. Un appel est lancé aux différents partenaires pour augmenter les possibilités d'accueil et permettre de présenter une nouvelle version du plan d'ici 2 à 3 semaines. Aucun délai n'a toutefois été annoncé concernant la levée de l'instruction temporaire. La mesure restera en vigueur "jusqu'à ce qu'il y ait de la place pour les accueillir chez Fedasil."

Nicole de Moor a indiqué travailler sur trois fronts.

Tout d'abord, activer les canaux diplomatiques pour aboutir à un pacte européen sur la migration d'ici la fin de la législature, soit pendant la présidence belge de l'Union européenne qui aura lieu au premier semestre 2024.

Ensuite, travailler sur les sorties des centres d'accueil. La secrétaire d'État entend renforcer l'aide aux départs volontaires de ces centres avec un renforcement de l'aide socio-juridique et un travail de coopération renforcé avec la société civile et les organisations travaillant avec les réfugiés reconnus pour leur trouver un logement.

Enfin, la création de places supplémentaires pour cet hiver est prévue. Il s'agira de mobiliser les campings, les résidences pour jeunes non utilisées pendant les mois d'hiver ou encore d'étendre les conventions avec la Région bruxelloise en assurant un financement fédéral des mesures qui seront prises. La coopération avec le privé et la création de centres satellites plus petits et situés près des centres Fedasil a aussi été évoquée.

"Nous sommes absolument conscients de nos obligations", a conclu le Premier ministre Alexander De Croo. "La mesure est provisoire afin de trouver des solutions."