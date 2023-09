Nicole de Moor (CD&V) a convaincu ses partenaires de gouvernement. Son instruction de ne plus permettre l’accueil des hommes seuls dans le réseau d’asile avait provoqué une levée de boucliers d’Ecolo et du PS. Mais après une discussion en conseil des ministres, la suspension temporaire a été confirmée, sans date de fin prédéfinie.

Une ambiance constructive

Après s’être quittés sur l’échec de la réforme fiscale en juillet, les membres du gouvernement ont pris quelques semaines de repos. La décision annoncée sans collégialité par la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration avait crispé les troupes juste avant les retrouvailles. Les écologistes exigeaient des explications, rappelant les obligations légales que doit respecter l’État belge en termes d’accueil des réfugiés. “Nous avons eu une discussion entre adultes, où les choses se sont dites, mais sans engueulades”, confirme-t-on chez les Verts francophones. “Nous avons obtenu l’engagement que la mesure serait la plus temporaire possible. ”

La vice-Première ministre Petra De Sutter (Groen) assure avoir été entendue. “Même les autres partis comprennent maintenant qu’il faut ajouter des places le plus rapidement possible, ce qui rendra automatiquement caduque l’instruction de la secrétaire d’État de Moor. Après tout, toute personne ayant droit à un accueil doit pouvoir en bénéficier, y compris les hommes célibataires”, insiste-t-elle.

Anticiper l’hiver

À droite, l’Open Vld se montre heureux d’avoir évité une nouvelle crise de gouvernement. “C‘était une ambiance de rentrée positive, assez sereine. On a vu de l’écoute et du respect”, note-t-on chez les bleus. “C’est plutôt bon signe, un Kern sur une thématique aussi sensible n’aurait peut-être pas eu la même conclusion début juillet. Le repos a fait du bien”, glisse-t-on dans un cabinet libéral. “Heureusement que c’était la rentrée, abonde une source socialiste. C’était constructif sur la forme, mais la discussion était assez frontale sur les idées”.

Sur le fond du dossier, le gouvernement s’est accordé sur le déploiement d’un plan hiver, qui sera complété d’ici deux à trois semaines. Car le réseau, déjà saturé, devrait être encore plus sous pression d’ici quelques mois. Chaque ministre est invité à fournir des solutions dans son département, pour trouver des places d’accueil supplémentaires.

“Pas d’enfants dans les rues”

Nicole de Moor a aussi annoncé multiplier les contacts avec les campings et les logements pour jeunes inutilisés en hiver. Un accompagnement sera également mis en place pour tous les réfugiés reconnus qui cherchent un logement, afin de les sortir des places du réseau d’accueil. “Je ne veux pas d’enfants dans les rues cet hiver”, a déclaré la chrétienne-démocrate flamande.

La secrétaire d’État a rappelé que le réseau Fedasil n’a jamais été autant développé en Belgique, avec 35 000 places disponibles actuellement. Elle espère pouvoir continuer à travailler au niveau européen sur un pacte sur les migrations, qui pourrait aboutir pendant la présidence belge de l’Union européenne, à partir de janvier 2024.