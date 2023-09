Paul Magnette répond à De Wever : “Les socialistes n’accepteront jamais le confédéralisme”

Concernant les transferts de fonds entre la Flandre et la Wallonie, le socialiste rappelle que “c’est la solidarité, c’est normal”. “Pendant très très longtemps, c’est la Wallonie qui a été la région la plus riche de Belgique et la Flandre en a beaucoup profité. Dans cette période, la Flandre est plus prospère et la Wallonie en profite. Mais c’est ça qui fait un pays, c’est ce qui fait l’unité d’une nation”, ajoute-t-il.

”Un grand parti des travailleurs”

”Il n’y a qu’un grand parti des travailleurs, qui défend tous les travailleurs, c’est nous, c’est le PS”, a-t-il lancé devant les militants réunis au Théâtre de Mons.

Si le chômage baisse, le nombre de personnes souffrant de maladie ou d’invalidité connaît une augmentation inédite. Aux yeux du PS, le phénomène montre l’importance de mener le combat politique pour la qualité du travail, qui soit à la fois supportable et source d’épanouissement. “Dans les combats des prochains mois, il est évident que la question de la protection des travailleurs qui ont le plus difficile aujourd’hui doit être centrale”, a ajouté M. Magnette en rappelant que c’est dans les secteurs qui sont apparus comme essentiels durant la crise sanitaire que l’on constatait les conditions les plus dures.

Autre enjeu : l’environnement. S’il n’a pas toujours été au premier plan des préoccupations socialistes, il en va autrement aujourd’hui, à entendre M. Magnette. “Nous n’avons pas été les premiers mais nous sommes les meilleurs”, a-t-il affirmé. “Grâce au travail que l’on a fait, on a pu démontrer qu’en matière de climat, on est au cœur d’une fracture sociale […] La question écologique est aujourd’hui la nouvelle lutte des classes”.

Le Premier secrétaire du PS français, Olivier Faure, était l’invité d’honneur de ces Universités d’été. Les socialistes français ont fait alliance avec l’extrême gauche et les écologistes au sein de la Nupes. L’initiative pourrait-elle inspirer le PS francophone belge ? Elle est en tout cas difficilement concevable avec les communistes du PTB qui n’entendent pas entrer dans des coalitions régionales ou fédérales en 2024.

”Ce ne sera pas avant longtemps puisque le PTB a dit que, quoi qu’il arrive, il ne monterait pas au gouvernement. C’est pour cela qu’il faut un PS fort sinon on aura une nouvelle majorité MR/N-VA”, a averti M. Magnette interrogé en marge de la réunion.