Georges-Louis Bouchez entartré : l'auteur des faits justifie son geste

Samedi, M. Bouchez a reçu une tarte en pleine figure dans une librairie de Liège. "Un père et son fils faisaient la queue depuis une trentaine de minutes lorsque l'aîné a sorti un gâteau d'une boîte et l'a lancé sur le président", a déclaré le porte-parole de M. Bouchez.

M. Bouchez aurait ensuite pris une douche pour poursuivre la séance de dédicaces. Selon le porte-parole, il a également engagé la conversation avec l'homme qui avait lancé le gâteau. Le président du MR a porté plainte, a confirmé dimanche le porte-parole de M. Bouchez.

Le lanceur de gâteau était Etienne Lorent, un indépendant de Stoumont. Il dit n'appartenir à aucun parti, mais est conseiller au CPAS de Stoumont et, selon l'entourage de M. Bouchez, fait partie du groupe politique local "VivrEnsemble", composé de socialistes, de verts et de membres de l'association Les Engagés. "Mon acte était dirigé contre une forme de politique où la communication, l'image et la recherche constante du buzz empêchent le travail de fond et le service à notre société", écrit l'homme.

Il a confirmé avoir eu une conversation animée et intéressante avec le président libéral après l'incident.