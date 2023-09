De la farine, des œufs, une tarte… Georges-Louis Bouchez est sans doute le politicien belge qui a reçu le plus de matières alimentaires sur la figure durant cette législature. La dernière en date est cette tarte à la crème qui lui a été vigoureusement appliquée sur le visage lors d’une séance de dédicaces à la Fnac de Liège.

”La tarte n’était pas si mauvaise, mais j’ai quand même eu les yeux qui piquaient”, raconte le président du MR. L’épisode n’est toutefois pas de nature à lui faire changer de comportement. Pas question pour le libéral de se promener encadré par des gardes du corps. “Je ne laisserai pas quelques idiots changer ma proximité avec les gens. C’est ma marque de fabrique et je ne compte pas la perdre. Par ailleurs, j’ai la chance de compter sur la présence de deux chauffeurs assez costauds.”

Le Montois déplore “le caractère extrêmement sournois” de l’attaque. “J’ai été pris par surprise. J’ai déjà reçu de la farine et des œufs sur la figure. C’est inacceptable, mais c’était au cœur d’une manifestation, pas en terrain conquis. Ici, ce qui était pernicieux, c’est que l’agression s’est produite dans un cadre feutré où nous étions en confiance.”

Quelle limite ?

L’auteur des faits est Etienne Lorent, conseiller CPAS à Stoumont, qui a été sur une liste locale PS-Ecolo, VivrEnsemble. L’entarteur a affirmé qu’il ne portait aucune véritable revendication politique. Ce qui fait réagir l’entarté. “On est vraiment dans le registre de la haine personnelle. Cette volonté de vouloir m’approcher de tout près pour faire le coup, c’est ce qui est inquiétant. Il devrait y avoir une limite. Le coup d’après, ce sera un spray, puis une arme ?”

Samedi, le chef des libéraux a directement porté plainte contre l’activiste. Il exige maintenant une réponse politique de la part de ses confrères. “Etienne Lorent est un mandataire local, un militant de gauche bien établi, qui était sur une liste PS-Ecolo. Jean-Marc Nollet et Paul Magnette [respectivement co-président d’Ecolo et président du PS, NdlR] doivent prendre attitude. J’attends des excuses de la part d'’Ecolo. J’attends que l’on resserre les boulons par rapport aux élus. Chez nous, pareil acte entraînerait une exclusion.”

Plus chez VivrEnsemble

Ni Ecolo, ni le Parti socialiste n’ont souhaité réagir. Albert André (PS), président du CPAS de Stoumont, nous a affirmé qu’Etienne Lorent n’était plus sur la liste VivrEnsemble.

”Je ne fais partie d’aucune formation politique et ne porte de revendication pour aucune cause en particulier. Mes convictions politiques m’appartiennent et je trouve des représentants de celle-ci dans plusieurs partis. J’ai différents engagements citoyens et bénévoles pour des causes chères à mes yeux”, confirme Etienne Lorent.

”Sociologiquement”, le Stoumontois affirme faire même plutôt “partie du public du MR”. Indépendant gérant sa TPE, il “travaille sans compter” et vit “dans un confort financier et socioculturel qu’on peut qualifier de privilégié”. Ce geste médiatique est avant tout pour lui “une manière de ramener aux yeux de tous le personnage [de Georges-Louis Bouchez] à sa dimension ridicule”.