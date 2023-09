Interrogé sur le cas Saliha Raiss, désignée par Vooruit comme échevine à Molenbeek (mais dont la nomination a été reportée car le MR, dans la majorité, pointe du doigt le fait qu’elle porte un signe convictionnel), Marc Uyttendaele ne cache pas son désaccord. “Je suis proche de certains au Parti socialiste, cela fait partie de mon histoire personnelle et je n’ai pas l’habitude de cracher dans la soupe donc je ne vais pas le faire. Mais il est clair que sur cette thématique-là [la laïcité, ndrl], je suis en rupture profonde avec ce qui se fait à Bruxelles. Et je suis attristé de voir que ce parti qui a été le ferment même d’une conception laïque et humaniste de la société est aujourd’hui très discret sur ces questions.”

Quand on lui demande s’il ne s’agit pas d’électoralisme, Marc Uyttendaele répond : “Le mot électoralisme est presque gentil. Ça va plus loin. À Bruxelles, c’est une compromission. C’est-à-dire qu’il y a des valeurs avec lesquelles on ne compromet pas. La grandeur du socialisme, c’est François Mitterand qui abolit la peine de mort en 1981. Aujourd’hui, à Bruxelles, la position du parti socialiste, c’est l’antithèse de la démarche de Mitterand à l’époque.”