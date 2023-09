La course au réarmement bat son plein en Europe depuis l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, en février 2022. En Belgique, les stocks de munitions, déjà pas bien remplis avant le conflit, ont encore été un peu plus vidés afin de soutenir les forces ukrainiennes. “On arrive à la limite de ce que l’on peut donner à l’Ukraine”, a expliqué le lieutenant-général Frédéric Goetynck, patron de la direction générale des ressources matérielles de la Défense (la DGMR), lors d’une rencontre avec quelques journalistes. “Le réapprovisionnement des munitions, c’est un calvaire. Ça prend des années.” Et c’est cher. Très cher.

”Pour remettre nos stocks à niveau selon les critères de l’Otan (l’Alliance atlantique, NdlR), c’est au minimum 7 milliards d’euros d’investissements”, expose-t-il. Bien sûr, cet effort est à répartir sur plusieurs années. “Si on part sur 10 ans, c’est 700 millions par an. Mais, même cela, par rapport à nos moyens actuels, c’est énorme. Or, on espère bien qu’on pourra refaire nos stocks en moins de 10 ans.”

Après des années d’économies

Les dépenses de défense de la Belgique sont de 1,21 % du PIB en 2023, alors que l’Otan attend de ses États membres que cet effort soit de minimum 2 %. Plus concrètement, le budget 2023 de la Défense avoisine les 5 milliards d’euros, dont 3 milliards consacrés à la DGMR.

Après des années d’économies dans le département, la Belgique a initié un mouvement inverse durant la législature précédente et celui-ci a été confirmé et amplifié sous cette législature. Les dépenses de défense de notre pays, qui étaient de 0,89 % du PIB en 2019, devraient atteindre 1,54 % en 2030, selon ce qui est prévu par le plan d’investissements Star. Et la Belgique s’est engagée à atteindre les 2 % en 2035.

”Ces montants sont bien sûr en forte croissance, mais, pour le moment, ils sont encore insuffisants”, commente le général Goetynck. Et ce, pour au moins trois raisons.

guillement Ces systèmes d'arme demandent des frais d’entretien supérieurs à ce qui avait été estimé.

Premièrement, on l’a dit, il y a le réapprovisionnement des stocks de munitions. “On a plus de 300 types de munitions différents. Certains types de missiles peuvent facilement coûter un million d’euros…”

Deuxièmement, il y a “l’achat de nouveaux types de munitions pour les futurs systèmes d’armes (avions, hélicoptères, navires, véhicules terrestres, etc.) que nous sommes en train d’acquérir”.

Enfin, troisième raison : “Les coûts de fonctionnement de ces nouveaux systèmes d’arme sont très élevés, même plus élevés que ce qui avait été estimé lors de leur commande”, lance-t-il. “Lorsqu’on achète un avion tel que l’A400M (un gros-porteur, NdlR), il n’existe que sous forme de prototype. Pour évaluer les coûts, on se base sur les données fournies par le fabricant à ce moment-là. Mais on se rend compte ensuite que les frais de fonctionnement de ces systèmes sont supérieurs à ce qui avait été estimé. Ce n’est pas propre à la Belgique. Toutes les nations sont confrontées au même problème”, explique encore Frédéric Goetynck.

Le lieutenant-général Frédéric Goetynck. ©Photo News

La technologie et les systèmes de communication de ces systèmes d’arme sont de plus en plus développés et performants. “Pour éviter qu’ils ne tombent en panne, les périodes d’entretien et de remplacement des pièces sont beaucoup plus rapprochées […]. Des mises à jour des logiciels doivent aussi être effectuées régulièrement afin qu’ils résistent aux cyberattaques. Mais cela coûte un pont…”

Fixer des priorités

Bref, “la croissance de nos moyens telle qu’elle est prévue aujourd’hui est insuffisante pour remplir tous nos objectifs, conclut le lieutenant-général. “On va devoir fixer des priorités pour pouvoir bien fonctionner.” Ainsi, “c’est le budget dont on dispose qui déterminera le niveau de remplissage des stocks de munitions”.

On entend parfois, notamment dans la bouche de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), que notre armée ne serait pas capable aujourd’hui d’absorber des dépenses de défense de l’ordre de 2 % du PIB – par manque de personnel, entre autres. Frédéric Goetynck tord le cou à cette idée, tant les besoins, selon lui, sont importants. “Donnez-moi 2 %, pas de problème, je vais les absorber.”