Deux nouveaux quartiers militaires vont voir le jour. L’un à Charleroi, sur l’ancien site industriel de Duferco-Carsid. L’autre en Flandre orientale, à Grammont. Ce sont deux régions à fort potentiel de recrutement dans lesquelles la Défense entend développer des collaborations avec le tissu économique local. Le projet carolo est le plus avancé. Quoique… Selon le cabinet de Willy Borsus (MR), ministre wallon de l’Économie et de l’Aménagement du territoire, l’ouverture du quartier n’aura pas lieu avant 2030. La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), tablait, elle, initialement sur 2027.

”On a pris beaucoup de retard dans ce projet parce que les assainissements des terrains n’ont pas été réalisés comme ils avaient été planifiés à l’origine par notre partenaire en Wallonie”, expose le lieutenant-général Frédéric Goetynck, patron de la direction générale des ressources matérielles de la Défense (DGMR). C’est Wallonie Entreprendre, l’outil économique et financier de la Région wallonne, qui chapeaute le dossier.

Dans les starting-blocks

”Nous, nous sommes prêts à lancer les programmes, assure le général. Mais tant que la Défense n’est pas propriétaire des terrains, on ne veut pas commencer les travaux. L’objectif, c’est de devenir propriétaire le plus vite possible, avec la garantie que les terrains sont assainis. Normalement, on sera propriétaire en 2025, pour commencer les travaux à partir de 2026-2027. À l’origine, on espérait commencer les travaux en 2023…”

Selon le cabinet Borsus, si les opérations de dépollution prennent du temps, "c’est plutôt lié aux procédures légales qu’à un retard dans l’exécution".

Il y a un an, dans la DH, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), confirmait l’échéancier : “C’est encore un peu tôt pour le dire avec précision mais, pour Charleroi, la première pierre devrait être posée à la fin de cette législature (donc 2024 plutôt que 2023, NdlR) et la caserne devrait pouvoir ouvrir ses portes trois ans après, soit en 2027.”

Autrement dit, “on est quand même certainement sur deux à trois ans de retard, ponctue le général Goetynck. Le retard, il est là, à notre grand dam. Mais je ne veux pas jeter la pierre. L’assainissement, c’est un travail excessivement complexe.”

La première pierre en 2027

“On ne peut pas parler de retard dans les opérations de dépollution, conteste le cabinet du ministre wallon Willy Borsus, contacté par La Libre. Celles-ci sont effectivement longues mais c’est plutôt lié aux procédures légales qu’à un retard dans l’exécution. Les opérations relatives à l’assainissement du site n’ont pas débuté à ce jour. La finalisation des études d’orientation et de caractérisation a pris un peu de retard (trois mois) car des sondages complémentaires ont dû être réalisés. Au vu de la taille considérable du site et de la multiplicité des activités industrielles qui s’y sont déroulées, les études de caractérisation de la pollution du site prennent forcément plus de temps que pour un autre dossier.”

”En ce moment, les différentes parties travaillent à un acte engageant, reprenant les obligations des parties, l’état du terrain à céder, les aménagements à réaliser, le prix (ou tranche de prix) des terrains à céder…”, détaille le cabinet ministériel. “Sous réserve de l’avancement global du projet, il est en principe prévu de débuter l’assainissement de ce site en 2025. Le début des travaux de construction est actuellement envisagé pour 2027, et l’arrivée des premiers militaires vers 2030.”