"Pipigate": Vincent Van Quickenborne visible sur les images de l'incident lors de son anniversaire, le ministre maintient sa version initiale

"L'on rit et, alors que le ministre se trouve sur le trottoir, il s'appuie à l'arrière du véhicule et fait comme s'il allait uriner", selon la VRT. "Ensuite, le ministre et son invité regardent le gsm du ministre et s'ensuit une grande hilarité". M. Van Quickenborne ouvre ensuite la porte du combi, comme l'avaient fait d'autres invités avant lui.

Les syndicats de police ont exprimé leur colère. Le secrétaire ACV Joery Dehaes demande que les images soient diffusées. Son homologue du SNPS, Carlo Medo, estime que "chacun doit prendre ses responsabilités et en tirer les conclusions" si les faits se sont bien déroulés de cette façon.

Le parquet a fait savoir à la VRT que l'enquête était toujours en cours et s'attachait à identifier différentes personnes visibles sur les images. Celles-ci seront entendues et éventuellement poursuivies.

Le vice-Premier ministre Open Vld maintient quant à lui ses déclarations précédentes et assure toujours qu'il n'était pas au courant de l'incident. "De nombreuses heures se sont écoulées entre le dernier incident et les images où le ministre est visible. Le ministre confirme qu'il a ouvert la porte du combi mais c'était pour la verrouiller. Déduire d'autres gestes qu'il était au courant, c'est de l'interprétation", a indiqué son cabinet.