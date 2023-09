Le vice-Président MR du gouvernement wallon, en charge de l’Économie, l’IFAPME (formation en alternance) et de l’Aménagement du territoire, est un homme prudent. Vous pouvez tenter de connaître le point de vue de Willy Borsus quant à la nécessité ou non d’organiser des élections internes pour la présidence du MR, il ne vous répondra pas. C’est tout juste s’il concède que “les choses vont se décider dans les toutes prochaines semaines” et qu’il s’attend “à ce que la question soit tranchée, tout début octobre”. Mais il précise aussitôt qu’il n’a pas “l’habitude de commenter l’interne du parti”. Nous allons donc parler de la Wallonie et de son économie.

Pour encourager les formations dans les métiers de la construction, le gouvernement verse aux stagiaires une prime de 2 000 euros. Est-ce que ça fonctionne ?

Nous avons 11 % d’inscriptions en plus à l’IFAPME dans le secteur de la construction. C’est un succès puisqu’auparavant nous étions dans un schéma descendant. Mais il est clair qu’il faut donner une ampleur supplémentaire à ce dispositif pour attirer plus de vocations dans ces métiers.

Le gouvernement wallon mise depuis plus de dix ans sur la formation en alternance qui présente de très beaux taux d’insertion professionnelle. Pourtant ce n’est pas un mécanisme qui rencontre un énorme succès. Il manque encore trop de places de stages dans les entreprises. On attend un nouveau décret. Est-ce que ça décollera un jour ?

Nous avons fait le choix avec Christie Morreale (NdlR : ministre wallonne PS de l’Emploi et de la Formation) de soutenir tout ce qui peut apporter un certain nombre de résultats à court terme. C’est pourquoi nous avons créé cet incitant de 2 000 euros, le financement du permis de conduire, les aides pour ramener le coût d’inscription des étudiants à zéro, le soutien financier pour l’entreprise qui accueille un stagiaire, etc. En parallèle, nous avons mené des contacts avec la Fédération Wallonie-Bruxelles où se situe un des piliers de la formation en alternance (NdlR : les Cefa). Ce sera indubitablement, de mon point de vue, un enjeu de la prochaine négociation régionale et communautaire. Nous devrons décider si nous créons cette formation complète en alternance rassemblant l’IFAPME, les Cefa et les bacheliers en alternance dans l’enseignement supérieur au sein d’une seule filière. Tout est prêt pour prendre la décision.

D’autres le disaient déjà il y a cinq ans… Qu’est-ce qui sera différent cette fois ?

Je pense en tout cas que c’est l’avenir mais tout ça ne peut se décider que dans un débat intrafrancophone. Un débat qui n’a pas eu lieu sous cette législature. Le succès de l’alternance est une réalité. Entre 85 et 88 % des gens qui sortent de cette filière trouvent un emploi dans les six mois. Et beaucoup de ces filières s’exercent dans les métiers en pénurie.

Willy Borsus, membre du Mouvement réformateur, et ministre-président du gouvernement wallon de 2017 à 2019 ©cameriere ennio

Vous sembliez considérer, lors d’une interview donnée à Bel RTL, que la formation ne doit pas être une des missions du Forem ? Le Forem doit cesser de former des gens et se concentrer sur l’accompagnement ?

On peut l’externaliser. Nous sommes confrontés à un gros problème de pénurie de main-d’œuvre. Et malgré les efforts déployés, cette tension sur le marché du travail reste forte. Il ne se passe pas un jour sans qu’une PME ne me dise “Ce n’est plus possible, on ne trouve plus personne”. Et certains ajoutent que “Les gens n’ont plus envie de travailler”. Il y a 223 000 demandeurs d’emploi inoccupés, je constate qu’il y en a 94 000 qui le sont depuis plus de deux ans.

Tous ces gens sont-ils employables ?

Pour certaines personnes, il est vrai qu’il y a un degré d’employabilité qui est très faible. Mais tout de même pas 94 000. Il y a une série de métiers que l’on peut exercer après une formation courte, dans l’Horeca, dans le commerce, etc.

Est-ce que la question des salaires en début de contrat dans ces secteurs n’est pas essentielle ? À cela s’ajoute le fait que ce sont souvent des CDD qui sont proposés,…

On peut commencer comme ça et puis s’orienter vers autre chose. Je propose aussi que l’on augmente le nombre d’heures supplémentaires que l’on peut exercer aujourd’hui dans ces secteurs en ayant une exonération de cotisations de lois sociales. Ainsi, les gens qui sont déjà dans ces métiers, comme ceux de l’Horeca, pourront travailler plus. C’est tout bénéfice pour l’entreprise et pour l’activité. Beaucoup d’indépendants me disent qu’ils veulent réduire leur activité parce qu’ils n’ont pas de personnel. Les salaires dans la construction ne sont pas les plus faibles. Je reste évidemment partisan d’un écart important entre le salaire net et l’allocation sociale au bénéfice des travailleurs.

Que pensez-vous de la proposition du ministre-Président de recourir aux personnes sans papiers pour travailler dans des secteurs en pénurie ?

Ma position est très nette : lorsqu’il y a plus de 200 000 demandeurs d’emploi en Wallonie, il est indéfendable d’aller régulariser des illégaux pour exercer le travail que des gens qui sont ici peuvent exercer. Je voudrais aussi préciser que pour les personnes qui refusent plusieurs propositions raisonnables d’un emploi convenable ou qui s’y présentent de manière artificielle, au bout du compte, il faut une sanction. Même si le but de l’accompagnement n’est pas celui-là.

L’objectif du gouvernement en début de législature était de faire grimper le taux d’emploi à 68, 7 %. Nous en sommes à 65, 7 %, c’est certes une hausse, mais vous n’y arriverez pas…

Nous avons progressé de 2 % depuis le début de la législature. Il faut être nuancé. Avec la crise du Covid, la crise de l’énergie, etc., il y a des éléments externes qui ont impacté l’évolution économique de la Wallonie.

"En 2022, en termes de création nette d’entreprises en Wallonie, nous sommes au-dessus de la Flandre"

Que vous reste-t-il comme dossiers importants à finaliser avant la fin toute proche de cette législature ?

Il y a les dossiers du plan de relance. Pour ma part, j’ai 116 projets qui relèvent de mes compétences ; 92 % des projets sont à un stade bien avancé. Seulement, 3 % de dossiers n’ont pas démarré pour une série de raisons. J’ai d’autres dossiers sur la table. Il y a d’abord le SDT, le schéma de développement territorial qui doit remplacer le SDER datant de 1999. Ce SDT doit être une réponse à la volonté de protéger notre cadre de vie et nos sols pour pouvoir répondre aux enjeux climatiques.

Willy Borsus ©BELGA

Un grand nombre de communes ont rendu un avis défavorable au projet de SDT qui doit, rappelons-le, donner à la Wallonie une vision nouvelle dans la manière dont on construit…

Sur les 253 communes concernées en Wallonie, 233 ont répondu. Parmi elles, 106 ont remis un avis favorable ou favorable conditionnel ; 17 communes, un avis réservé et les autres, un avis défavorable, mais pour des raisons différentes. La plupart sont favorables au principe. C’est un formidable succès de participation. Tous ces avis sont en cours d’analyse. Vers la fin du mois d’octobre, nous serons en mesure de faire une proposition définitive. Le texte sera présenté au gouvernement à la fin de l’année et je m’attends à son adoption pour la fin du 1er trimestre 2024.

Une question majeure en Wallonie concerne la réhabilitation de nombreuses friches. Allez-vous atteindre l’objectif de 100 hectares par an ?

Nous avons une série de grands sites à Liège, Charleroi, Seneffe, La Louvière, etc. Nous avons aussi une série de sites plus petits. Mon ambition étant qu’à la fin de la législature, nous respections cette logique.

La Spaque qui s’occupe de la réhabilitation des anciennes friches pourrait-elle intégrer Wallonie Entreprendre (WE), la nouvelle structure économique wallonne ?

Ce n’est pas dans les cartons actuellement. Nous avons déjà beaucoup rationalisé dans mes départements sous cette législature. Je pense que le chantier doit se poursuivre lors de la prochaine. On peut se demander si la Spaque et l’Issep (NdlR : actif dans la surveillance de l’environnement en Wallonie) ne sont pas en mesure de travailler ensemble. Je n’apporte pas de réponse à ce stade, mais c’est une question à se poser. Pareil pour les Invests (NdlR : structures publiques-privées sous-régionales d’investissements) : on peut aussi s’interroger sur la manière de les organiser. Je n’ai pas voulu le faire volontairement sous cette législature. Mais on peut se demander si des rationalisations complémentaires ne sont pas nécessaires.

Est-ce qu’en fin de législature, le gouvernement pourra afficher des chiffres positifs en matière de créations d’emplois, d’entreprises, etc. ?

Il y aura, je pense, un certain nombre de chiffres positifs. Si je regarde la création nette d’entreprises en 2022 par rapport à 2021, nous avons un chiffre supérieur à 10 000. En pourcentage, nous sommes au-dessus de la Flandre.

Legoland ne s’installera pas sur l’ancien site de Caterpillar, un nouveau projet existe. Vous pouvez le détailler ?

Nous avons demandé une étude sur la division du site en trois parties. Une pour l’extension du Biopark, une seconde pour attirer d’autres types d’activité. Et enfin une troisième partie destinée à un autre projet de loisirs.

Il y a une idée sous-jacente derrière ce projet de loisir, ou alors c’est juste une idée de principe ?

Il y a une idée sous-jacente, ce n’est plus Legoland. Mais je dois à la correction à l’égard de l’investisseur potentiel et des différents partenaires de ne pas être plus bavard sur le sujet.