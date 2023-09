Marie-Kristine Vanbockestal terminera son mandat à la tête du Forem au mois de novembre (après deux prolongations). Cette ancienne cabinettarde socialiste ne connaît pas encore le nom de la personne qui lui succédera. Néanmoins, la procédure pour la désigner suit son cours. Trois candidats ont rentré un dossier en règle dans le cadre de l’appel à candidature qui se clôturait vers la fin du mois d’août. Ces trois candidats sont Yves Magnan, l’actuel directeur général de la formation au Forem ; Isabelle Mahy, une directrice de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) et Raymonde Yerna, l’actuelle patronne de l’IFAPME (Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises). Il revient maintenant à la ministre wallonne de l’Emploi Christie Morreale (PS) avec l’aide du ministre Borsus (MR) qui a, dans son portefeuille, la tutelle sur les centres de compétence, de les départager. La décision devrait tomber dans les prochains jours. Mais pour certains, elle est déjà prise.

En effet, Raymonde Yerna coche toutes les cases. Cette apparatchik du PS a travaillé au Forem avant de rejoindre des cabinets ministériels wallons socialistes au début des années 2000. Lors de la législature 2014-2019, elle fût chef de cabinet adjointe auprès la ministre de l’Emploi, à l’époque Eliane Tillieux. Elle a occupé la même fonction jusqu’en 2021 chez Christie Morreale. Cette Liégeoise dirige depuis lors l’IFAPME acteur important de la formation en alternance en Wallonie.

Pas de candidat avec une étiquette MR

Disposant comme les deux autres candidats du certificat de management public (CMP) délivré par l’école d’administration publique (EAP), condition obligatoire pour postuler à ce genre de fonction, ainsi que d’un CV orienté emploi, Raymonde Yerna présente le profil idéal pour occuper la fonction. Pour PS du moins. Cette femme de conviction est surtout un bon soldat du parti socialiste.

Chose étonnante, le MR qui siège aux côtés du PS dans la majorité wallonne, ne semble pas s’être beaucoup battu pour proposer un candidat de son camp. Alors que le Forem est souvent la cible des libéraux, on pouvait imaginer que le parti essaierait d’emporter la mise en désignant quelqu’un de proche de ses convictions. Même pas ! Il semble que les libéraux n’ont pas, dans leurs rangs, de personnes disposant du fameux CMP et d’une expertise en matière d’emploi. Il n’y aurait même pas eu de marchandage pour tenter de récupérer d’autres mandats importants. Le parti aura peut-être une carte à jouer pour la direction de l’IFAPME qui serait laissée vacante après l’éventuel départ de Madame Yerna.

La nomination de Raymonde Yerna, si c’est bien elle qui est choisie, ne va donc pas révolutionner la manière dont le Forem est dirigé. Il n’est pas question ici de mettre en doute les compétences de la favorite, et encore moins le travail qu’elle réalisera à la tête de ce mastodonte public, mais ceux qui réclament un changement de cap en seront pour leurs frais. Et si, le PS devait à nouveau se retrouver au pouvoir en Wallonie après le scrutin de juin 2024, il y a fort à parier qu’il reprendra à nouveau la compétence de l’Emploi. Une compétence qui lui donne la tutelle sur… le Forem.