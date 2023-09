Les députés de la commission Justice de la Chambre connaîtront une rentrée anticipée ce jeudi. À la demande du député PTB Nabil Boukili, ils se réuniront pour entendre le ministre fédéral Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Le bourgmestre en titre de Courtrai avait organisé une fête chez lui pour ses 50 ans le lundi 14 août. Certains de ses invités se sont fait remarquer en urinant sur un combi de police garé devant la maison. Le ministre avait condamné leur comportement lorsque le parquet de Flandre occidentale avait ouvert une enquête à leur encontre, disant ne pas avoir été présent au moment des faits.

L’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais un enregistrement d’une caméra de rue, dont la VRT a pris connaissance, a relancé l’affaire ce lundi soir. D’après le média de service public, on y voit Vincent Van Quickenborne faire semblant d’uriner, puis ouvrir et fermer la porte du combi de police. Un comportement qui contredirait donc la version du ministre, qui disait ne pas avoir eu connaissance des faits de ses invités. Pensant se dédouaner de tout soupçon en dévoilant ses images de surveillance privée ce midi sur VTM, le ministre de la Justice n’a fait que relancer la polémique. Sa justification, parlant d’un mouvement de guitare, en a laissé plus d’un perplexe… “Le ministre n’a rien à se reprocher. Son état d’esprit est calme et confiant. Il a condamné les faits et a bien montré qu’il n’était pas présent au moment de cet incident”, a persisté son porte-parole.

L’opposition veut en savoir plus

Ce jeudi donc, “Van Quick” sera attendu de pied ferme par les députés de l’opposition, qui veulent à tout prix savoir s’il a menti dans sa première justification. “Je pense que deux questions fondamentales se jouent ici : la crédibilité du ministre, et son rôle d’exemple, indique Vanessa Matz, députée Les Engagés. Ce combi représente sa sécurité, que la police fédérale assure depuis des mois (Vincent Van Quickenborne fait régulièrement l’objet de menaces, ce qui justifie une protection policière rapprochée, ndlr), et il y a ici une forme d’irrespect par rapport à la police.”

”Il y a une vraie contradiction entre ses versions, insiste Nabil Boukili. Cela donne à nouveau l’impression d’une certaine classe politique qui se permet tout et se croit au-dessus des lois, dénonce le député PTB. Pour les gens du peuple, la sanction aurait été immédiate. Visiblement, ce n’est pas le cas quand ça touche l’élite. “

Les syndicats policiers en rage

Certains déplorent toutefois que ce dossier, qui peut paraître relativement futile, fasse l’actualité. “Je trouve regrettable que l’on consacre une commission en urgence à un pipi, alors que nous en demandons une depuis plusieurs semaines sur la situation autour de la gare du Midi, explique Sophie Rohonyi, députée fédérale Défi.

Personne, à part le Vlaams Belang, ne demande pour l’instant la démission de Vincent Van Quickenborne. Plusieurs partis, dont la N-VA, disent “attendre les réponses que le ministre fournira en commission”. Il était par contre difficile d’obtenir une réaction des membres de la majorité ce mardi. Tous soulignent les dossiers importants qui font l’objet de travail dans le département de la Justice. “C’est avant tout une affaire pour la Justice, et bien sûr que la clarification sera utile, souligne Claire Hugon, députée Écolo. C’est un dossier mis en épingle par le Vlaams Belang et la N-VA qui voient là une occasion de mettre le ministre en difficulté, même si les comportements sont bien sûr tout à fait inappropriés. “

De leur côté, les syndicats policiers, qui martèlent depuis des mois l’absence de considération reçue de la part du gouvernement, fulminent. “La confiance entre le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et la police est sans doute irrémédiablement rompue. En tant que plus grande organisation syndicale, nous attendons un signal clair, a exposé le SLFP-Police dans un communiqué.