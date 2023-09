Le développement de la capitale belge passe par des projets de réaménagements urbains d’ampleur, censés redessiner le visage de la capitale. Certains, comme le PAD (plan d’aménagement directeur) Mediapark, dans le quartier Reyers, sont bien embarqués, tandis que d’autres, tels le réaménagement de la friche Josaphat, ont du plomb dans l’aile.

Un nouveau dossier d’ampleur risque de s’inviter au centre de l’actualité. Le gouvernement bruxellois a prévu d’examiner ce jeudi le PAD Défense ainsi que le rapport sur ses incidences environnementales pour une approbation en première lecture.

Le réaménagement de l’ancien site de l’OTAN et du quartier de la Défense, qui devrait prochainement déménager le long de l’avenue Léopold III, va libérer un espace considérable. C’est une denrée rare en Région Bruxelles-Capitale, qui bénéficie d’une opportunité d’urbaniser 100 des 300 hectares du site, pour 80 à la Flandre.

Ce terrain, situé le long du boulevard Léopold III dans le quartier Reine Elisabeth, se trouve en effet à cheval entre la Région bruxelloise et la Flandre, partagé entre les communes d’Evere, Schaerbeek et Zaventem. Le terrain appartient toutefois, pour l’instant, à l’État fédéral.

De 2 500 à 3 500 nouveaux habitants

Sur une autre partie du site, la Région bruxelloise entend développer du logement – c’est la priorité de Rudi Vervoort (PS), ministre-Président bruxellois. Le projet prévoit ainsi la création d’un nouveau quartier urbain, dense, composé de logements privés et publics. Ce nouveau quartier, bien desservi par les trams 62 et 55, pourrait accueillir 2 500 à 3 500 habitants, ainsi que des bureaux, des commerces, des entreprises, etc. La Région bruxelloise compte également, pour accentuer l’attractivité du site, sur le futur développement de la gare de Bordet, avec notamment le projet bruxellois d’extension du métro Nord et la création, par la Flandre, d’un tram reliant la gare du Nord à l’aéroport de Bruxelles en 2028. La construction de logements permettrait également de valoriser un terrain que le Fédéral, et la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS) en particulier, ne lâchera pas pour une bouchée de pain…

Écolo craint les nuisances sonores

Le projet, pourtant, risque de ne pas passer comme une lettre à la poste au sein de l’Exécutif bruxellois. Les écologistes émettent des réserves sur le projet. Il y a plusieurs mois déjà, Alain Maron (Écolo), ministre bruxellois de l’Environnement, a relayé ses craintes quant à l’emplacement du site. La création de centaines de logements sous les couloirs aériens de Brussels Airport est source de nuisance… politique. Écolo craint d’encore envenimer la situation, dans le dossier pourri du survol de Bruxelles, géré par le ministre Georges Gilkinet au Fédéral.

Un blocage est à craindre. Les socialistes souhaitent profiter de l’opportunité pour créer du logement. Les verts privilégient des activités compatibles avec la nuisance sonore. Par exemple du développement commercial, jugé préférable à l’afflux de riverains dont certains ne manqueraient pas, après leur arrivée, de déplorer les réveils nocturnes. Le dossier est jugé trop épineux, à moins qu’une solution technique soit trouvée pour une isolation sonore des bâtiments…

Une fois n’est pas coutume, le différend sort du clivage classique d’une opposition Écolo/PS, entre nature et logement. Le site n’a rien d’une réserve naturelle. Et le projet soutenu par le PS prévoit la création d’un nouveau parc urbain, sur le site de l’actuel quartier général de la Défense, qui formerait un corridor vert entre le cimetière de Bruxelles et le Woluweveld à Zaventem. Un nouvel axe métropolitain est aussi prévu, qui désenclaverait la zone et revaloriserait cet axe majeur d’entrée dans Bruxelles, via l’aéroport.

Le projet macère depuis plusieurs années, déjà. En 2018, le gouvernement bruxellois avait chargé son ministre-Président Rudi Vervoort (PS) de signer un accord de coopération interrégional, pour mettre en place des outils de planification coordonnés avec la Flandre.

La Flandre veut une zone d’activité économique

La Flandre, de son côté, avance. Le gouvernement flamand a approuvé le 13 juillet 2023 son plan d’aménagement (GRUP). L’enquête publique y débutera en octobre 2023. Le projet : l’implantation d’une zone d’activités économiques, qui profiterait de la proximité avec Brussels Airport et du dynamisme de cet axe.

Ce ne sera pas pour demain. Il faudra d’abord composer avec un enchevêtrement des compétences qui risque de faire de l’aboutissement de ce projet une affaire politique.