Augmentation de 5 euros du titre-service : pas d'unanimité au sein des employeurs

La FGTB, la CSC et la CGSLB ont également réagi à l'annonce dans un communiqué jeudi. "Le secteur est subventionné à 70% par les pouvoirs publics", affirment les syndicats. "Nous sommes et restons d'avis que l'argent public doit être utilisé pour le bien-être des aide-ménagères et non pour enrichir davantage une riche minorité d'actionnaires."

Mercredi, les trois fédérations patronales réclamaient une hausse de 5 euros de la valeur du titre-service pour donner au secteur une "perspective durable", alors que la moitié des sociétés de chèques-services sont actuellement déficitaires, selon une analyse économique et financière commandée à l'entreprise Graydon Creditsafe.