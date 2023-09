Ce jeudi, la FGTB wallonne fait sa rentrée à Namur. Son secrétaire général, Jean-François Tamellini, présente à La Libre les priorités du syndicat socialiste à quelques mois des élections de juin 2024. D’entrée de jeu, il veut faire remonter la réalité “du terrain”, dit-il. “Lorsqu’on voit le succès du bon d’état, on peut se dire qu’il y a de l'argent chez nous. Et pourtant ce n’est pas ce qu’on entend sur le terrain”. Il évoque le prix des carburants, la crainte d’une nouvelle crise énergétique, le prix des produits alimentaires, etc. “Nous constatons aussi que les demandes d’avance sur salaire ont augmenté de 43 %”. En matière d’emploi, il dénonce l’augmentation du nombre de chômeurs non indemnisés. “En 2014, deux chômeurs sur dix n’étaient pas indemnisés; en 2023, ils sont quatre sur dix. Si on limite le chômage à deux ans, ils seront huit sur dix en 2025”. Il rappelle que le projet de la FGTB, “ce n’est pas de maintenir les gens au chômage. On doit se demander qui a intérêt à alimenter les crises qui créent le plus important problème en Wallonie: la précarité. On sait que l’augmentation du prix des courses alimentaires, de 30 à 40 % en deux ans, est causée par la spéculation sur les matières premières”.

Le secrétaire général de la FGTB wallonne pointe aussi les banques et les grandes entreprises. En particulier, la grande distribution, qui recourt au “rachat d’actions propres”. Et Jean-François Tamellini d'expliquer que "la crise du covid a permis à la grande distribution d'engranger des liquidités importantes. Comment font-ils pour faire remonter cette masse de liquidités, non pas vers les salaires des travailleurs, mais plutôt vers les actionnaires ? C'est simple, ils rachètent leurs propres actions pour mieux rétribuer les actionnaires, sans payer de précompte mobilier au passage. Il y a moins d’actions, le cours des actions monte donc proportionnellement, puisque les titres restants valent plus. Le groupe Ahold Delhaize a réalisé ce type d'opération pour un milliard d'euros.”

Réguler le marché

Pour réguler les marchés, Jean-François Tamellini propose une piste : un bon d’État wallon ou un livret, avec un taux d’intérêt fixé par l’Etat comme cela existe en France.” De cette manière, nous ne serions plus otages des banques. Via ce mécanisme, la Wallonie pourrait investir dans la transition énergétique, dans la construction de logements sociaux, etc”.

La FGTB a d’autres demandes à faire passer au monde politique pour la prochaine législature... en commençant parce qu’il ne faut surtout pas faire. “Le patron du l’UCM (suite à une interview dans La Libre, NdlR) veut notamment déplafonner les heures supplémentaires. Il veut le faire en se passant des syndicats. C’est un retour de 150 ans en arrière”. Cela étant, voici quelques-unes de demandes de la FGTB wallonne :

1. Favoriser les contrats de plus de trois mois. “On parle beaucoup des chômeurs de longue durée. Les chômeurs de longue durée, ils travaillent, mais très souvent moins de trois mois ininterrompus. Quelque 68 % d’entre eux se présentent à des boulots qui durent quelques jours, un mois, etc. C’est trop court, ça rend la réinsertion impossible. Nous demandons aux pouvoirs publics de donner des aides aux entreprises qui proposent des contrats de minimum trois mois”. Il ajoute, sur le débat autour des sanctions contre les chômeurs de plus de deux ans, qu'une telle mesure “est contreproductive”. Il souhaite aussi que le salaire horaire soit à 17 euros minimum. “C’est un minimum pour vivre”.

2. L’utilisation optimale des moyens publics. Il évoque la mauvaise utilisation des aides “Impulsions”. “L’inspection spéciale des impôts (ISI) est sur le dos de la société d’Intérim Randstad, à laquelle il est reproché d’avoir éludé l’impôt en faisant un montage financier en Suisse pour 70 millions d’euros. Or, Randstad a touché, en six ans, 40 millions d’euros d’aides publiques. Si ces aides amènent de l'emploi durable, pas de problème, mais si c’est pour faire ça…

3. Engager plus de seniors dans les métiers en pénurie. “Pour l’instant, on essaye de nous imposer un récit sur les métiers en pénurie. Par contre, ce qu’on ne dit pas, c’est que de nombreux travailleurs quittent les secteurs de la construction, du médical et de l’enseignement. Pour y remédier, nous proposons notamment d’engager les travailleurs de plus de 55 ans que personne ne veut engager et d’instaurer la semaine de 32 heures, avec un week-end de trois jours”.

4. Aboutir sur le plan de relance wallon. Jean-François Tamellini lance un appel à la mobilisation générale autour du plan de relance. “On a bien semé, mais il y a encore du travail”. Il pointe le cadastre des terrains disponibles en Wallonie pour accueillir des investissements. “On accuse les syndicats - et les grèves - pour expliquer l’échec d’un investissement de 500 millions d’euros par la société Futerro, qui a opté pour la Normandie. Le problème, il est tout autre! Il est lié au fait qu’on ne leur a pas trouvé de terrain. Il y avait aussi un souci avec le permis”. La deuxième chose à faire est de “concrétiser la boucle du Hainaut. Si on ne le fait pas, alors on aura un problème d’approvisionnement en électricité”.

Pour le reste, la FGTB wallonne n’appelle pas à la mise en place d’une coalition spécifique après le prochain scrutin, comme Thierry Bodson l’avait fait il y a cinq ans. “Ce qui compte, ce sont les actes”, conclut Jean-François Tamellini.