Sophie Dutordoir a-t-elle enfin été entendue ? À la mi-août, la CEO de la SNCB écrivait un courrier aux autorités fédérales, régionales et communales décrivant “la situation dramatique à la gare du Midi”.

Ce jeudi, le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS), la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V), le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Écolo), en collaboration avec les communes de Saint-Gilles et d’Anderlecht, ont présenté leur plan d’action.

Au menu, 22 actions censées améliorer à court terme la propreté et la sécurité aux abords de la plus grande gare du pays (160 000 voyageurs par jour).

La mesure la plus marquante : un commissariat de police sera installé entre les murs de la gare. Cette demande émanait des communes, de la SNCB et de la Région bruxelloise où certains ont dénoncé le désinvestissement du niveau fédéral dans Bruxelles. La présence du commissariat doit augmenter la présence policière sur place. Et renforcer la lutte contre les phénomènes criminels qui y prolifèrent, en particulier le trafic de drogue et le vol à la tire.

Pas de budget, ni d’échéance…

L’initiative doit être saluée avec prudence, à 9 mois des élections…

Les autorités doivent encore se revoir pour déterminer le lieu précis où sera érigé le commissariat. La date de mise en œuvre du projet n’est pas encore définie, pas plus que son budget total. La volonté politique de s’inscrire dans la durée sera décisive, en particulier lorsque l’actualité se déportera sur d’autres enjeux…

Parmi la vingtaine d’autres mesures annoncées figure l’interdiction de la consommation d’alcool dans la gare. Les autorités prévoient également l’augmentation du nombre de patrouilles et de la présence policière sur le terrain. Le plan prévoit aussi un renforcement de la surveillance vidéo dans et aux abords de la gare. L’accès à certains quais sera par ailleurs soumis à des contrôles. Un renforcement du nettoyage aux abords de la gare notoirement malpropre a aussi été annoncé, ainsi qu’une amélioration de l’éclairage. Citons également l’installation d’une permanence sociale, et d’un lieu d’accueil pour les personnes victimes d’assuétudes.

À lire aussi

Ces décisions constituent la conséquence de la décision du Premier ministre qui, le 25 août, avait pris sur lui de réunir les différents partenaires et niveaux de pouvoirs concernés par cette gare.

La situation sécuritaire précaire, de même que l’état général de la gare, est connue depuis des années.

Mais la situation s’est, de l’aveu des autorités, réellement dégradée ces derniers mois. “Nous avons une superposition de problèmes à la gare du Midi. Il y avait déjà le sans-abrisme, mais il est maintenant dépassé par d’autres problèmes, et en particulier l’usage de stupéfiants et de drogues de synthèse. Nous avons une recrudescence de faits liés à ces pratiques, synthétise Rudi Vervoort (PS), ministre-Président bruxellois. Nous sommes très satisfaits de l’initiative. Si ce plan réussit ici, on pourra le reproduire ailleurs, par exemple à la gare du Nord et dans certaines stations de métro.”

guillement Réunir tout le monde a permis une approche globale et coordonnée. Et pas seulement via une opération de police spectaculaire qui était nécessaire, mais ne résoudra pas tous les problèmes."

”Il était nécessaire de s’emparer de la question de la qualité de l’accueil dans la gare. Trop souvent, on se renvoie la balle en politique belge. Réunir tout le monde a permis une approche globale et coordonnée. Et pas seulement via une opération de police spectaculaire qui était nécessaire, mais ne résoudra pas tous les problèmes”, a de son côté souligné Georges Gilkinet (Écolo), ministre fédéral en charge de la SNCB, épinglant sans la citer sa collègue Annelies Verlinden (CD&V), ministre fédérale de l’Intérieur

De toute évidence, ces actions coups de poing menées par la police n’ont guère convaincu, chez les verts, ni d’ailleurs au sein de la gauche, où l’on a dénoncé des opérations spectacles sans effet à long terme, qui auraient surtout pour conséquence de déplacer les personnes problématiques dans d’autres gares.

Les sans-papiers, l’angle mort du plan

Le plan, annoncé lors de la conférence de presse, comporte en outre un angle mort majeur. Aucun des participants n’a évoqué la problématique des sans-papiers.

Or, sur la soixantaine de personnes interpellées lors de la première opération policière à la gare du Midi, une écrasante majorité se trouvait en séjour illégal en Belgique.

Le sujet, il est vrai, risquait de fâcher les participants à la conférence de presse. Nicole de Moor (CD&V), secrétaire d’État à la Migration, a annoncé la semaine passée la suspension de l’accueil des hommes seuls. La décision, soutenue par Alexander De Croo, a déclenché les protestations des écologistes et des socialistes.

Pour Alain Maron (Écolo), ministre bruxellois de l’Environnement qui s’est exprimé dans L’Écho, cela ne fait pas de doute : l’insécurité à la gare du Midi et à la gare du Nord est corrélée à “la non-prise en charge par Fedasil d’un public de plus en plus important qui s’ajoute aux 50 000 à 100 000 sans-papiers présents dans la capitale”.

Plus tôt, Rudi Vervoort avait réclamé au Fédéral “un plan de répartition national des migrants”, alors que Bruxelles supporte l’essentiel de l’effort.

“Nous avons bel et bien abordé ce sujet dans la réunion ce jeudi matin, alors que Nicole De Moor était présente, précise Jean Spinette (PS), bourgmestre de Saint-Gilles. Nicole De Moor a signalé qu’elle ne s’occupait que de l’accueil des demandeurs d’asile. C’est particulier… À la gare du Midi, nous ne sommes pas confrontés à du sans abrisme au sens strict, mais à une crise de l’accueil, avec des gens en errance qui sont instrumentalisés par des dealers.”