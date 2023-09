Le Mouvement ouvrier chrétien (Moc) tient ce samedi à Charleroi son congrès stratégique. Douze ans après son dernier congrès, ce rendez-vous doit permettre au Moc, né il y a un peu plus de cent ans, de “se mettre en ordre de marche pour les élections 2024” et d’adopter “de nouvelles lignes directrices pour son action d’ici 2030”, “dans un contexte ébranlé par la crise climatique et la marche forcée vers la digitalisation de toutes les sphères de la vie”. Rencontre avec sa présidente, Ariane Estenne.

La stratégie du Moc n’était plus adaptée ?

C’est surtout que le monde a changé drastiquement depuis 2011. Nous sommes aujourd’hui dans des crises enchevêtrées, profondes et durables, autour des questions écologiques, des inégalités qui explosent, etc. Tous les mouvements sociaux doivent revoir comment ils peuvent peser pour une société plus juste et démocratique. Le congrès s’inscrit dans ce cadre. Précision : c’est bien un congrès stratégique et pas un congrès statutaire. On ne va pas changer notre nom ni notre gouvernance. Les questions de nom, d’image, de communication feront l’objet d’un second congrès dans la foulée.

Et dans la stratégie, qu’est-ce qui va changer ? Votre note d’orientation ressemble beaucoup à ce que le Moc fait déjà aujourd’hui, non ?

C’est vrai. On s’inscrit dans la continuité. Mais les grandes orientations qui seront discutées samedi, c’est le post-capitalisme, l’avant-gardisme et l’internationalisme.

Qu’entendez-vous par post-capitalisme ?

En 2011, le Moc a pris une posture anticapitaliste. Mais la question “capitalisme/anticapitalisme” est toujours restée en débat chez nous car toute l’histoire du mouvement ouvrier est liée au capitalisme. Il restait un point de tension sur notre positionnement par rapport à ce modèle. Et le post-capitalisme, c’est une façon de sortir de ce débat en disant : peu importe comment on interprète nos cent premières années, aujourd’hui, on doit changer nos modes de consommation, de production, etc.

Cette affirmation post-capitaliste est-elle soutenue par toutes les branches de votre mouvement ? Par toutes les centrales de la CSC, qui se préoccupent fortement d’emploi ?

Cela fera l’objet de débats au congrès. Des amendements seront pris en compte et on verra ce qui sera voté au final. Mais aujourd’hui, l’ensemble du mouvement soutient un positionnement plus radical sur la question écologique.

guillement Aujourd’hui, nous sommes mis en minorité. On constate une forme de droitisation de la société, voire une extrême-droitisation de la droite et de la société. On doit donc trouver d’autres stratégies.

Et que faut-il entendre par avant-gardisme ?

À une époque, nous étions des mouvements de masse et il suffisait de sortir un communiqué pour que les ministres nous suivent. Aujourd’hui, nous sommes mis en minorité. On constate une forme de droitisation de la société, voire une extrême-droitisation de la droite et de la société. On doit donc trouver d’autres stratégies. L’avant-gardisme, c’est arriver à être porteur d’idées nouvelles qui répondraient aux besoins des personnes, c’est être dans une posture plus offensive que défensive, c’est arriver à construire une vision de société partagée qui permet de remporter des victoires.

Votre troisième orientation, c’est l’internationalisme…

La plupart des enjeux (fiscalité, climat,…) se jouent aussi au niveau international. Cela nous demande de construire davantage d’alliances pour peser au niveau où les décisions se prennent. Nous sommes trop faibles sur ce volet. Cela nous met en impuissance.

Votre stratégie à l’égard des partis politiques, vos relations privilégiées, vont-elles évoluer ?

Pour le Moc, la démocratie n’est pas seulement la relation aux élus. Il y a la démocratie politique, mais aussi la démocratie sociale (la concertation sociale), la démocratie économique (en entreprise) et la démocratie culturelle (le secteur associatif). À quel parti on parle, à quel parti on ne parle pas, ce n’est pas l’objet de ce congrès.

Quels partis seront représentés à votre congrès ?

PS, Écolo, Les Engagés et Défi. Ce sont les quatre partis avec lesquels nous discutons actuellement.

Et le PTB ? N’est-il pas devenu un interlocuteur incontournable si vous voulez faire progresser des idées de gauche ?

Ce point n’est pas à l’ordre du jour du Congrès.

Repères

Le Mouvement ouvrier chrétien (Moc) rassemble et est le porte-parole politique d’organisations sociales qui trouvent leur origine dans l’histoire ouvrière et le monde sociologique chrétien. Il délivre également des services (éducation populaire, insertion sociale…). Le Moc a pris ses distances avec le parti social-chrétien en 1972. Son pendant flamand est beweging.net.

Les cinq organisations constitutives du Moc sont la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), la Mutualité chrétienne, Vie féminine (mouvement féministe), les Équipes populaires (mouvement citoyen) et les Joc (Jeunes organisés et combatifs).