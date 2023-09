Près de trois mois après son départ du gouvernement bruxellois, Pascal Smet revient sur un sujet bouillant de l'actualité mais également sur son avenir politique.

Que pensez-vous du dossier bruxellois qui fait l’actualité : la sécurité à la gare du Midi, et à la gare du Nord ?

Avant les vacances, déjà, j’ai dit à Rudi (Vervoort) : “On doit faire quelque chose”. J’ai senti le problème arriver. Rudi Vervoort m’a dit qu’il convoquerait en septembre une taskforce sur le sujet. Une chose doit être réglée impérativement à la gare du Midi, comme à la gare du Nord : la présence de tous ces gens sans papiers. C’est le vrai problème : il y a des sans-papiers qui tombent dans la criminalité et à cela s’ajoute la problématique de la drogue autour des gares mais aussi des stations de métro.

Que fait-on alors ?

Les gens qui se trouvent dans les gares, sans documents, il faut les aider quand ils ont des problèmes de santé ou psychologiques. Et après cela, il faut les expulser très activement.

On entend rarement cela chez les socialistes francophones.

J’entends ça chez Philippe Close (PS, bourgmestre de Bruxelles). Trop longtemps, on a fermé les yeux sur la réalité.

Nicole De Moor (CD&V), secrétaire d’État à la Migration, a décidé de ne plus héberger les hommes seuls.

C’est un renoncement, qui vient en plus d’un démocrate chrétien. Ils ont oublié d’où ils viennent…

Le MR accuse Vervoort d’avoir manqué de leadership sur le dossier de la gare du Midi. Qui a la responsabilité dans la situation à la gare du Midi ?

Le problème de Rudi est qu’il est parfois trop discret par rapport à ce qu’il fait. Mais il fait des choses. L’État fédéral a un rôle primordial à jouer. La Région bruxelloise aussi, et les deux doivent collaborer. Le fait que le fédéral ne prenne pas ses responsabilités sérieusement en termes d’accueil des demandeurs d’asile et d’éloignement des sans papiers entraîne le pourrissement de la situation. Et Bruxelles devient le bouc émissaire. Il faut s’intéresser au nœud du problème au-delà des discours superficiels : la présence de policiers, qui dépendent du fédéral, et l’éloignement des gens sans papier. On peut aussi avancer de manière plus pragmatique à la gare du Midi.

Comment ?

Il faut nettoyer chaque jour, continuellement.

On ne le fait pas déjà ?

Non, pas assez. Parce que la gare du Midi est sale. La réponse est simple ! Il faut mettre en place une task force. Durant mes vacances, j’ai même hésité à dire à Rudi Vervoort que je voulais en être le coordinateur. Je ne blague pas. Il faut un project manager pour prendre les choses en main.

”J’aimerais être président du Parlement bruxellois”

Quels sont vos projets pour 2024 ?

Je veux me représenter, mais c’est clair qu’Ans Persoons doit être tête de liste. Personnellement, j’aimerais bien être président du Parlement bruxellois, avec mes 20 ans d’expérience. Pourquoi pas, pour la première fois, un président néerlandophone ? Ce serait un beau signal bruxellois. Ce serait quand même logique, on a déjà un ministre-président francophone. Je voudrais moderniser le Parlement, qui n’est pas actuellement le cœur de la démocratie, et c’est grave.

Des partis comme l’Open VLD et Défi plaident pour la fin de la représentation assurée des néerlandophones à Bruxelles. Vous êtes d’accord avec ça ?

Je dis ça depuis 20 ans. Le vrai problème de Bruxelles est qu’il y a un déficit démocratique. Les vrais néerlandophones, c’est maximum 8 à 10 % des Bruxellois, mais ils ont une grande partie des mandats, peut-être 27 %. Et en même temps, 25 % des habitants sont des ressortissants de l’Union européenne qui n’ont pas le droit de vote. C’est antidémocratique. Je plaide aussi pour des listes bilingues, et non plus des listes multilingues. Par contre, vu le contexte belge, il faut garder des représentations garanties des néerlandophones, mais ça peut être moins que trois ministres sur huit. Autre point : il faut plus de communes, on peut en inventer. Le quartier européen pourrait être une nouvelle commune. Pour le reste, il faut revoir les frontières communales sur la base d’une logique territoriale et socio-économique. Regardez le quartier Nord, c’est trois communes, allez c’est dingue ! Enfin, il y a trop d’hommes politiques à Bruxelles : 1 000 au total. Le vivier est trop petit que pour avoir 1 000 personnes de qualité.

Selon Bart De Wever, les francophones seront amenés à négocier une réforme de l’État en 2024, car Bruxelles et la Wallonie sont endettés, donc affaiblis.

Le vrai enjeu, ce n’est pas la Flandre contre la Wallonie et Bruxelles. Le vrai danger pour Bruxelles, c’est la coalition de la Flandre et de la Wallonie, contre elle. La seule manière pour Bruxelles de sortir gagnant, c’est de se réorganiser. La Région ne fonctionne pas bien, il y a un problème d’efficacité dans l’administration bruxelloise. Pourtant, tout n’est pas négatif dans cette ville. Au Brussels Urban Summit, les étrangers étaient émerveillés par la manière dont Bruxelles a changé. Il y a une vraie dynamique. Mais on peut faire beaucoup plus. Les Belges ont un grand atout dans le monde, et c’est Bruxelles. Mais on ch… sur Bruxelles en Flandre et en Wallonie.