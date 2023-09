On peut difficilement qualifier de surprise la réaction des partis francophones. PS, MR, Écolo et Les Engagés opposent une fin de non-recevoir à la proposition de Bart De Wever. Dimanche, lors du congrès de rentrée de son parti, le président de la N-VA a plaidé pour la formation rapide, après les élections de juin 2024, d’un gouvernement fédéral restreint (”kernkabinet” en néerlandais) soutenu par les entités fédérées et chargé de gérer les dossiers socio-économiques. Cette période gouvernementale particulière serait mise à profit pour mettre en œuvre le confédéralisme.

Ce n’est pas la première fois qu’il émet cette idée. Mais pas plus que par le passé, elle ne convainc les présidents francophones. “Cela n’a aucun sens. Il vaut mieux prolonger le gouvernement en affaires courantes (démissionnaire, NdlR)”, réagit sèchement Paul Magnette, président du PS. “Pour Écolo, dit son coprésident Jean-Marc Nollet, il n’est pas question d’avoir un gouvernement fédéral au rabais. Et pour ce qui concerne le confédéralisme, ce sera sans nous.”

La voie extralégale

”En quoi la proposition de Bart De Wever est-elle intéressante à partir du moment où elle ne recueille pas une majorité parlementaire… ?”, demande Georges-Louis Bouchez, président du MR. Une réforme de l’État nécessite en effet des majorités spéciales au parlement (majorité des deux tiers, plus majorité dans chaque groupe linguistique) qui semblent difficiles à obtenir au soir des élections, compte tenu des forces en présence. “La politique, ce sont des mathématiques. L’enjeu, c’est d’avoir une majorité au parlement. Tant qu’on n’a pas cela, tout le reste, c’est de la philosophie.”

guillement On doit éviter de retomber dans le même piège à chaque élection en réagissant sans cesse à la surenchère de la N-VA. On connaît ses aspirations. Ce ne sont pas les nôtres.

Face à cette difficulté à réunir une majorité derrière son projet confédéral, Bart De Wever avait estimé, début janvier, qu’il serait sans doute nécessaire de passer par la voie extralégale. Mais “dans une démocratie comme la nôtre, répond Georges-Louis Bouchez, il n’existe qu’une seule voie, c’est la voie parlementaire”.

”Je pense que l’on doit éviter de retomber dans le même piège à chaque élection en réagissant sans cesse à la surenchère de la N-VA, estime pour sa part Maxime Prévot, président des Engagés. On connaît ses aspirations. Ce ne sont pas les nôtres. Le confédéralisme est le dernier souci des Belges. Moi, je plaide pour la formation rapide d’un gouvernement tout court, capable de mettre sans attendre les mains dans le cambouis des réformes dont notre pays et ses habitants ont besoin : santé, pouvoir d’achat, fiscalité, pensions, bien-être, justice, politique de sécurité, etc. Ne perdons pas du temps et de l’énergie en palabres institutionnels, sauf à réellement vouloir améliorer l’efficacité de l’action publique plutôt qu’à la détricoter.”

Le spectre de l’extrême droite

Bref, et ce n’est pas neuf, Bart De Wever n’a pas d’alliés côté francophone pour instaurer le confédéralisme en Belgique. “Jusqu’aux élections, […] je pense que personne ne va s’exprimer pour une grande réforme de l’État ou pour le confédéralisme au Sud, a-t-il admis, lundi matin, sur La Première (RTBF). Mais le jour après les élections, on verra bien, parce que dans les sondages, c’est quand même clair que la plupart des Flamands vont voter antisystème, vont voter pour un changement, même malheureusement pour beaucoup d’entre eux pour le ras-le-bol (c’est-à-dire pour l’extrême droite, NdlR). Et on ne peut pas négliger cela, on ne peut pas continuer le statu quo.”

Selon lui, les francophones n’auront d’autre choix que de négocier avec la N-VA, sinon, pense-t-il, ils auront affaire la prochaine fois à l’extrême droite, alors que le Vlaams Belang est en tête de tous les sondages en Flandre. “C’est mieux de se mettre à table pour négocier cette évolution inévitable pour notre pays […] d’une façon ordonnée, pour éviter un moment de chaos politique”, a conclu M. De Wever, répétant son message délivré à La Libre début septembre.