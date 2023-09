Au sein de la majorité fédérale, Petra De Sutter s'était opposée à l'instruction émise par Nicole de Moor. Le Conseil d'État a estimé que cette décision était illégale. "C'était attendu, mais c'est à présent écrit noir sur blanc", réagit l'écologiste. "En même temps, je veux souligne qu'un tel arrêt n'offre aucun abri. Et c'est cela qui compte pour nous. Je suppose que Mme de Moor fait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter que des personnes ne doivent dormir dans la rue cet hiver."

Cette décision du Conseil d'État est logique et je la qualifierais même de bienvenue par rapport à une directive que j'estime problématique depuis le départ et que les écologistes ont refusé de cautionner de quelque façon que ce soit", a commenté pour sa part le vice-Premier ministre Ecolo, dans une réaction envoyée à l'agence Belga. "Mais ce qui compte à présent, c'est que la situation s'améliore sur le terrain. Nous avons convenu il y a dix jours avec les membres du gouvernement de nous retrousser les manches et de dégager des solutions nouvelles pour assurer l'accueil de celles et ceux qui y ont droit cet hiver", rappelle-t-il. "J'en appelle tous mes collègues du gouvernement et à tous les niveaux de pouvoir, notamment toutes les communes du pays, pour apporter leur contribution par rapport à ce que le Conseil d'État, après d'autres juridictions, vient de nous rappeler comme étant une obligation légale au-delà d'être morale".

"L'arrêt du Conseil d'État confirme ce que nous avons toujours dit à propos de l'instruction unilatérale de Nicole de Moor", réagit le vice-Premier ministre PS Pierre-Yves Dermagne. "Il s'agit maintenant de travailler tous ensemble pour arriver à trouver suffisamment de places d'accueil", ajoute-t-il.

Fin août, la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor (CD&V), avait fait savoir qu'elle avait donné instruction à ses services de ne plus donner de place d'accueil temporairement aux hommes seuls qui demandent l'asile. Elle entendait de la sorte préserver l'accueil des familles avec enfants face à l'augmentation du nombre de demandes et éviter qu'elles ne se retrouvent à la rue.