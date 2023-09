Le Bureau du parlement wallon confirme la prolongation de la suspension de son greffier

"Cette prolongation vaut pour 6 mois maximum ou jusqu'au prononcé d'une sanction disciplinaire", a-t-il ensuite précisé à l'agence Belga.

"C'est au Bureau d'examiner s'il estime avoir besoin des éléments des dossiers pénaux pour avancer dans la procédure disciplinaire", a poursuivi l'avocat en soulignant que "la volonté du parlement est d'aller vite".

Le Bureau avait convoqué Frédéric Janssens ce mercredi matin. Ce dernier avait toutefois fait savoir, par courrier, qu'il ne se présenterait pas - estimant s'être expliqué de manière détaillée en juillet - et avait à nouveau clamé son innocence.

Le greffier du parlement wallon avait été suspendu une première fois le 15 septembre 2022 dans la foulée de révélations sur la gestion dispendieuse de deux chantiers, dont celui de la Maison des Parlementaires, et des plaintes déposées à son encontre pour harcèlement moral. Mi-mars, la mesure avait été prolongée de 6 mois supplémentaires - jusqu'à ce vendredi 15 septembre donc - et avait été assortie d'une retenue de 20% de son salaire. Ses avantages en nature lui avaient également été retirés (voiture de fonction, GSM et frais de représentation).

Parallèlement à la procédure disciplinaire en cours au parlement, Frédéric Janssens fait également l'objet de procédures judiciaires portant sur des faits de harcèlement et sur des passations de marchés publics.