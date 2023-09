Olivier de Wasseige, le candidat surprise des Engagés

Fin du suspense. C’est Olivier de Wasseige qui rejoint le mouvement centriste. L’ancien administrateur délégué de l’Union wallonne des entreprises (UWE) est annoncé comme tête de liste aux prochaines élections 2024.

"Olivier arrive avec une expérience, une expertise et une envie de partager qui va considérablement nous enrichir", se réjouit Maxime Prévot. "Il s’investira avec nos parlementaires et nos experts dans l’élaboration du programme en vue des élections de juin 2024. Il intègrera de nombreux groupes de travail liés à l’économie, à l’enseignement, au numérique… où il sera une force indéniable de propositions."

"Je ne me serais pas lancé chez Les Engagés sans la profonde mutation qu’ils ont opérée", explique pour sa part Olivier de Wasseige. "Je me définis aujourd’hui comme un libéral social qui veut aider à la nécessaire transition économique, sociale et environnementale dont notre société a cruellement besoin. C’est justement cette volonté de régénération qui est déclinée au sein du Manifeste grâce à des idées fortes et pertinentes."

Remercié par l'UWE

Pour rappel, le 20 avril 2023, le Conseil d’administration de l’Union wallonne des entreprises a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Olivier de Wasseige, qui occupait le rôle d’administrateur délégué depuis 2017. Une décision qui selon le CA s’inscrit “dans le contexte du nouveau plan stratégique que l’UWE vient d’adopter. Un plan ambitieux qui a amené l’UWE à repenser son organisation et à ajuster ses moyens à ses priorités”.

Une décision qui avait cependant surpris beaucoup de monde, Olivier de Wasseige en premier. À La Libre, il se disait “choqué, mais fier de mon bilan”. Il a récemment été officiellement remplacé par Cécile Neven.

Olivier de Wasseige a donc rapidement trouvé un nouveau défi : mener une liste centriste à la victoire électorale en 2024.