Dans le cadre d’un entretien réalisé en partenariat entre La Libre (Stéphane Tassin), LN24 (Maxime Binet), La DH (Gauvain Dos Santos) et L’Avenir (Guillaume Barkhuysen), le président du PS, Paul Magnette a répondu à de nombreuses questions. Voici quelques extraits d’une rencontre qui aura duré plus d’une heure.

Bart De Wever disait récemment dans La Libre que 2024 serait l’année du confédéralisme, que les gens vont voter pour le changement…

Il a le mérite de la constance parce qu’il dit exactement ce qu’il disait il y a cinq ans, dix ans, vingt ans… Le monde change, mais son discours ne change pas, il dit que la Belgique, c’est fini, que ça ne marche pas. En attendant son discours ne donne rien.

Il dit aussi qu’il faut sortir du statu quo, que lui répondez-vous ?

Mais moi aussi je suis pour des réformes. Je pense aussi qu’il y a plein de choses qui doivent être améliorées dans ce pays, même si je pense, moi, que le fédéralisme fonctionne. Nous en avons fait la preuve dans la gestion du Covid. Nous sommes un pays où il y a eu moins de victimes que dans d’autres. Notre système de santé a tenu. Nous avons aussi bien résisté à la crise des prix de l’énergie, le pouvoir d’achat a été mieux maintenu chez nous que chez nos voisins. Le système et la solidarité fédérale fonctionnent. Même si parfois ce n’est pas le cas, comme lors des inondations. C’est pour moi un grand regret, qu’il n’y ait pas eu de solidarité nationale et que la Wallonie ait été seule face à son destin. Le fédéral aurait dû venir au secours de la Wallonie comme c’était le cas en Allemagne où le fédéral a aidé les Länder (NdlR : équivalent allemand de nos régions). Il faut réformer ça. Je suis pour qu’on refédéralise les catastrophes naturelles en fonction de leur ampleur. Tout cela va dans le sens inverse de ce que dit Monsieur De Wever. Il veut continuer à détricoter le pays. Moi je veux le renforcer.

Vous ne pensez pas que pour garantir l’avenir de la Belgique, il faudra une septième réforme de l’État ?

Non, je pense qu’on peut améliorer beaucoup de choses sans faire de réforme de l’État. On peut améliorer le fonctionnement de la sécurité sociale sans réformer l’État. Je pense, par contre, que les francophones peuvent simplifier leurs institutions. J’ai réuni les présidents de parti de la majorité et je leur ai fait des propositions. C’est vrai qu’en Belgique francophone, c’est compliqué. Il y a beaucoup de ministres, de gouvernements et la répartition des compétences n’est pas toujours très claire. Il y a des paquets de compétences à rassembler. Mais faisons cela entre francophones et ne partons pas dans l’aventure d’une réforme de l’État au niveau fédéral.

Est-ce que vous avez des discussions avec Monsieur De Wever ?

Non, je suis dans la majorité et donc je discute avec les présidents de parti de la majorité, parce qu’on doit être loyal dans la majorité.

Pourtant il déclare que le PS parle avec la N-VA…

Absolument pas, nous n’avons aucun contact avec la N-VA. C’est complètement faux. Je ne sais pas avec qui Bart De Wever parle, peut-être qu’il a rencontré un militant dans un café à Anvers, mais il ne parle pas avec moi.

Il affirme que le confédéralisme est revenu sur la table lors de vos rencontres avec la N-VA en 2020, avant la formation de la Vivaldi. Ce n’est pas vrai ?

Oui, mais ce sont les demandes de la N-VA. La N-VA répète la même chose depuis longtemps. Nous refuserons toujours le confédéralisme, le PS ne l’acceptera jamais, cela va à l’encontre de nos convictions les plus profondes. Oui, dans le passé nous sommes un parti qui a demandé d’avantage de compétences pour les Régions. Pour que la Wallonie et Bruxelles puissent avoir leurs institutions et leurs propres projets. Mais maintenant c’est fait, nous n’avons plus besoin de discuter de ce genre de choses.

Au soir du 9 juin 2024, si la N-VA est première en Flandre et vous en Wallonie, le pays sera paralysé ?

Il faudra voir quelles sont les autres possibilités. En fonction des sondages aujourd’hui, même si ce ne sont que des sondages, on voit qu’il y aura deux possibilités. Soit on fait un gouvernement progressiste sans la N-VA et si possible sans le MR et c’est ma préférence. Ou bien nous aurons le retour du gouvernement MR-N-VA. Monsieur Bouchez, le président du MR, le dit dans toutes ses interviews. On voit les grands mamours entre le MR et la N-VA, pour refaire un gouvernement de droite avec des régressions sociales : c’est là le danger, ce contre quoi je veux me battre.

Est-ce que le MR est encore un partenaire potentiel du PS ?

J’ai toujours dit que je voulais faire les coalitions les plus à gauche possible en fonction des résultats. C’est ce que j’ai toujours fait. Le PTB, on ne peut rien en faire et d’ailleurs, ils le disent. Ce n’est pas un parti politique, c’est un lobby qui se présente aux élections. Il y a un peu une tromperie sur la marchandise. Donc on doit composer avec les autres. Mais j’espère, que si on a un PS fort avec nos camarades de Vooruit qui sont en pleine progression en Flandre, la famille socialiste sera la première et que nous pourrons alors faire des alliances sans la N-VA et sans les libéraux.

La politique, c’est aussi une affaire de personnes ?

Je ne vais pas personnifier les enjeux. Je discute avec mes homologues quels qu’ils soient. Le problème c’est que monsieur Bouchez donne une coloration à sa formation politique qui est très très très droitière. Il y a quand même une différence entre les libéraux sociaux comme autrefois Jean-Luc Crucke qui a quitté le MR parce qu’il ne se reconnaît plus dans cette ligne droitière et le MR d’aujourd’hui. C’est pour cela uniquement qu’il est difficile de discuter avec eux.

Que peut-on faire pour donner l’envie aux jeunes d’aller vers les filières en pénurie comme la construction, les soins de santé etc. ? Des métiers où l’on reconnaît que les salaires ne sont pas toujours attirants.

Les salaires sont une dimension importante. Pour le PS, ce sera un élément essentiel de la prochaine campagne. On a déjà revalorisé pas mal le revenu de nombreux travailleurs grâce au refinancement des soins de santé. Mais il est vrai que pour ceux qui ont des bas salaires aujourd’hui, la vie est difficile. Augmenter les bas et les moyens salaires, c’est vraiment une priorité. Il y a beaucoup de caricatures au niveau des métiers en pénurie. On entend souvent que ce sont des fainéants de chômeurs qui ne veulent pas travailler et qu’il faut sanctionner. C’est une vision caricaturale et simpliste. Il y a des pénuries dans de secteurs avec des bons salaires.

En début de législature, le gouvernement wallon annonçait qu’il augmenterait le taux d’emploi à hauteur de 67,6 %. Aujourd’hui nous en sommes à 65 %, c’est un progrès, sera-t-on au chiffre annoncé ?

Si c’était à refaire, je prendrais un autre critère. Vous savez comment on calcule le taux d’emploi ? On fait des enquêtes et on appelle les gens en leur demandant s’ils ont travaillé au moins une heure la semaine d’avant. Quelqu’un qui a travaillé une heure est considéré comme actif. Ce taux d’emploi ne tient pas compte de la qualité du travail. Si on compare le taux d’emploi belge avec celui-ci es Pays-Bas et qu’on ramène les choses au nombre d’heure prestées, c’est similaire. On dit toujours que les Pays-Bas sont formidables. Mais chez eux il y a énormément de temps partiels qui ne sont pas choisis par les travailleurs. Il y a aussi de nombreux secteurs dans lesquels on ne trouve que des étudiants qui y travaillent.

Quel critère faut-il prendre alors ?

Cela doit rester le taux de chômage, c’est la meilleure mesure. Ce que l’on doit viser, c’est le plein-emploi atteint lorsque 95 % de la population en âge de travailler est sur le marché de l’emploi. C’est le cas de la Flandre et tant mieux pour elle. En Wallonie, nous avons encore des efforts à faire.

Parmi les 224 000 chômeurs wallons, certains sont-ils inemployables ?

Je refuse de considérer que des personnes soient inemployables. Par contre, la question est de savoir pourquoi ils ne sont pas employés. C’est d’ailleurs parfois leur responsabilité. On connaît tous des fainéants, il y en a dans tous les secteurs, même chez les journalistes. En politique, je peux vous dire qu’il y en a, dans la fonction publique aussi, dans la finance, il y en a partout. Donc il y en a aussi parmi les demandeurs d’emploi et ceux-là, il faut les secouer.

Comment ? Par la sanction ?

Non, par l’accompagnement. Vous savez, ils ont déjà beaucoup d’obligations mais il faut s’assurer qu’elles sont mises en œuvre. Un demandeur d’emploi doit suivre une formation et accepter un emploi qu’on lui propose. Il faut s’assurer que tout cela soit correctement mis en œuvre.

Est-ce que le Forem fait son travail ?

Oui, je le crois. Mais je pense qu’il faut mettre en place des priorités pour être efficace. Il faut, selon moi, mettre le paquet sur les jeunes qui sortent de l’école. Si au bout de trois ou six mois, il a trouvé un boulot, il est bien parti pour le reste de sa vie. Si le délai est plus long, il y a un risque qu’il s’installe dans le chômage.

Est-ce que les métiers manuels font encore rêver les jeunes ?

À notre époque, on nous présentait Bernard Tapie, les jets privés, etc. Que l’époque ait quelque chose d’un peu vulgaire et qu’elle tourne autour de l’argent, ce n’est pas nouveau. Je rencontre plein de jeunes qui sont passionnés par leur boulot et qui le font super bien. J’ai rencontré un jeune boulanger qui fait ses pains la journée, les met au frigo et il les cuit le matin, il n’est pas obligé de travailler la nuit et ça fonctionne très bien. Il faut adapter les métiers et travailler sur le contenu du travail. Le salaire est important mais il n’y a pas que ça.

La grande interview de Paul Magnette