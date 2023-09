Accord entre la Belgique, le Royaume-Uni et le Danemark sur la navigation autonome

La coopération avec le Royaume-Uni et le Danemark permettra aux navires de naviguer au-delà des eaux maritimes belges sans devoir demander un permis à chacun de ces pays et ainsi se déplacer dans une grande partie de la Mer du Nord.

La navigation autonome présente plusieurs avantages, d'après le ministre : moins chère - de l'ordre de 30 à 40% - puisqu'une équipe peut surveiller plus navires à la fois à partir d'un centre de contrôle terrestre, plus sûre en évitant les accidents de cause humaine, les plus nombreux dans la navigation, moins polluante et plus efficace car elle permet une meilleure planification.

M. Van Quickenborne espère que les autres pays de la Mer du Nord se joindront à cette initiative.