Les faits sont suffisamment graves et exceptionnels pour que le Premier ministre décide de s’exprimer publiquement. “Comme père, je suis profondément choqué par l’incendie criminel qui a eu lieu dans des écoles en Wallonie, a déclaré Alexander De Croo (Open VLD) dans un bref message publié sur les réseaux sociaux. Ceci est tout simplement inacceptable. Nos écoles doivent être un endroit sûr pour tous les enfants. L’enquête est en cours et on fera tout pour identifier les coupables et pour rendre justice.”

Dans la nuit de mardi à mercredi, quatre écoles maternelles de Charleroi – deux situées à Marcinelle, une à Couillet et une dernière à Charleroi-Nord – ont été la cible d’incendies criminels. Il n’y a pas eu de blessé et les dégâts sont limités.

À lire aussi

Des tags faisant référence aux animations Evras (Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle), qui seront données dans les écoles francophones en 6e primaire et 4e secondaire, ont été découverts sur les lieux. “La thèse est clairement criminelle avec l’intention d’exprimer son mécontentement par rapport au projet, avait communiqué le parquet de Charleroi, mercredi. C’est la police judiciaire fédérale (PJF) qui est en charge de l’enquête. En fonction des éléments récoltés, on verra l’orientation à donner à ces dossiers. Aucun suspect n’est encore identifié.”

Encore une école incendiée

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un cinquième établissement scolaire, l’école de l’Alliance de Monceau-sur-Sambre (Charleroi), a fait l’objet d’un incendie volontaire. “Grâce à la rapide intervention des pompiers, les dégâts sont limités”, a indiqué la zone de police de Charleroi.

Quant au parquet de Charleroi, il a fait savoir qu’aucun lien n’avait encore été établi entre cet incendie-là et les quatre précédents. “À ce stade, il n’y a pas de lien établi entre les différents incendies puisqu’il n’y avait pas de tag et qu’il ne s’agit pas d’une école communale (contrairement aux quatre autres, NdlR). La suite de l’enquête permettra de déterminer un possible lien ou non.”

guillement L'accès à l'éducation sexuelle ne peut être mis en doute. Elle rend nos enfants résistants et est la base pour une bonne santé sexuelle.

Qu’à cela ne tienne. Dans son message, le Premier ministre a aussi tenu à défendre – sans le citer – le projet Evras mis en place dans les écoles francophones en Wallonie et à Bruxelles. “L’accès à l’éducation sexuelle ne peut être mis en doute, a-t-il dit. Elle rend nos enfants résistants et est la base pour une bonne santé sexuelle.”

”Le Premier ministre tenait à réagir à ces événements”, a expliqué son cabinet à La Libre. Le canal des réseaux sociaux a été jugé le plus indiqué pour une communication courte sur une thématique sensible. “Il voulait livrer deux messages. Un : on ne s’attaque pas à l’école. Jamais. Et deux : il a fait part de ses convictions [sur l’éducation sexuelle] en tant que libéral.” Des valeurs que ne partagent manifestement pas certains opposants à l’Evras.