Le Premier ministre réagit aux expressions de violence qui se sont produites ces derniers jours dans la région de Charleroi contre le décret Evras (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle).

”Ceci est tout simplement inacceptable. Nos écoles doivent être un droit sûr pour tous les enfants. On fera tout pour identifier les coupables et pour rendre justice. L’accès à l’éducation sexuelle ne peut être mis en doute. Elle rend nos enfants résistants et est la base pour une bonne santé sexuelle.”

Depuis que la Communauté française envisage d’adopter le décret Evras, les manifestations d’opposition à ce texte qui encadre la formation sexuelle se sont multipliées.