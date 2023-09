Vers un retour de Charles Michel sur la scène politique belge ? "Tout indique qu'il s'y prépare"

Ce mercredi, Ursula von der Leyen tenait son discours sur l'état de l'Union. Lors du scrutin européen, qui a lieu dans neuf mois, la présidente de la Commission est pressentie pour se succéder à elle-même. Ce qui ne pourra pas être le cas pour Charles Michel. Le Président du conseil européen termine son second et dernier mandat de deux ans et demi. Un président ne peut rester que maximum cinq ans en fonction.