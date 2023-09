Dans la région de Charleroi, certains fantasmes ont la vie dure. Alors qu’un campus universitaire vient de s’installer dans la plus grande ville wallonne, il n’est pas inutile de se rappeler que par le passé, d’autres tentatives d’attirer une université à Charleroi se sont soldées par un échec. Ils ne sont pas rares ceux qui soutiennent que lors de la scission de l’université de Louvain à la fin des années 60, la toute nouvelle UCL aurait pu s’installer à Charleroi. Plusieurs Carolos aiment d’ailleurs raconter que des terrains avaient été identifiés du côté de Gerpinnes au sud de Charleroi.

Si la piste hennuyère a pu être envisagée un temps, il semble cependant que le Brabant wallon avait la priorité. Des terrains avaient même été achetés en toute discrétion à Ottignies en prévision de cette scission.

Etienne Duvieusart (88 ans), fils de l’ancien Premier ministre, Jean Duvieusart et qui fut lui-même élu du rassemblement wallon s’en souvient très bien. “J’étais avocat à l’époque et je m’étais rendu à Ottignies parce que l’un de mes clients allait se faire exproprier. En consultant le cadastre, j’ai constaté que certains terrains avaient été achetés pour créer une université, même si à l’époque, les autorités francophones ne voulaient pas déménager de Louvain.”

Le même Duvieusart était, par contre, membre d’un comité regroupant plusieurs personnalités carolos – dont Robert Moreau qui fut ministre sous l’étiquette du Rassemblement wallon – qui tentèrent d’attirer la faculté de médecine de l’UCL à Charleroi. Mais rien n’y fit. “L’UCL avait déjà acheté à Woluwe et le projet n’a pas pu aboutir.”

Une légende voudrait que durant toutes ces tentatives d’attirer l’UCL à Charleroi, les socialistes locaux auraient marqué leur opposition et auraient même participé à un vote contre l’arrivée de l’UCL, une université catholique, à Charleroi. Récemment, dans Le Soir, le bourgmestre de Charleroi et président du PS, Paul Magnette expliquait qu’il n’avait jamais trouvé la trace d’un tel vote. Etienne Duvieusart n’a pas non plus entendu parler de cette histoire. Il précise cependant que “les francs-maçons de la région n’étaient pas favorables”.

Plusieurs années plus tard, l’UCL, bien installée à Louvain-la-Neuve souhaite créer une antenne à Charleroi. On retrouve encore Etienne Duvieusart dans cette affaire. “Dans les années 90, Jean-Jacques Viseur qui était président du conseil d’administration de l’UCL, m’invite à manger avec le recteur de l’époque, Pierre Macq, pour en discuter.” Des contacts ont lieu entre l’université et la Ville de Charleroi. Le bourgmestre de l’époque, Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS) aurait même proposé un bâtiment à l’UCL. “Un bâtiment qui était situé à Bouffioulx derrière une usine. C’était vraiment un très mauvais endroit.” Etienne Duvieusart se met alors en recherche d’un bâtiment et trouve une maison dans le centre de Charleroi. Une maison qui n’est cependant pas à vendre. “J’ai dit au propriétaire, elle est à vendre, puisque je veux l’acheter”, confesse Etienne Duvieusart. L’affaire se fera et l’UCL s’installera en 1995 dans la maison Lemaître, installée au cœur de la ville. Aujourd’hui, trois universités ont des antennes à Charleroi : l’UCL, l’ULB et l’UMons. L’objectif en créant un campus universitaire ? Attirer 10 000 étudiants à l’horizon 2030, leur donner l’envie de vivre dans la région et d’y travailler. Un pari que le bourgmestre Magnette espère bien gagner.