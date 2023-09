Le Kern recale le plan de Nicole De Moor pour créer 2.000 places d’accueil de migrants: "Le nombre de places à Bruxelles est disproportionné"

Le Kern (comité ministériel restreint) s’est penché ce vendredi sur son “Plan d’asile et de migration pour l’hiver”, piloté par Nicole De Moor (CD&V), Secrétaire d’État à la Migration. Dans son planning, elle a proposé au gouvernement la création de 1 932 places supplémentaires dans les mois à venir dans le réseau de Fedasil et de ses partenaires

Le plan, toutefois, n’a pas été approuvé en l'état. Le MR, via le Vice-Premier ministre David Clarinval, ainsi que le PS, via le Vice-Premier ministre Pierre-Yves Dermagne, se sont opposés à la répartition proposée par la Secrétaire d’État. Motif : le nombre de places réservées à Bruxelles est jugé disproportionnée.

Dans le document présenté en Kern, une large partie de ces places se trouvent en effet sur le territoire de la Région bruxelloise. À eux seuls, les centres de Forest et Ixelles sont censés offrir 627 places supplémentaires (407 à Ixelles, 220 à Forest), auxquels il faut ajouter 12 nouvelles places à Laeken, 35 à Bordet, 13 à Schaerbeek. En d’autres termes, 687 des 1 932 nouvelles seront localisées dans la capitale.

Le plan prévoit par ailleurs 300 nouvelles places à Charleroi, 62 à Braine-le-Comte,18 à Verviers, 80 à Glons, 20 à Jabbekke 300 à Ypres, 100 à Grimbergen, ou encore 135 à Gand,

”Nous avons pris acte du plan, mais il n’est pas complet et nous ne l’avons pas approuvé tel quel”, confirme David Clarinval. “Vu sa population, Bruxelles devrait représenter 10 à 15 % des places d’accueil, mais la proportion atteint 30 % pour Bruxelles, 40 % en Flandre et 30 % en Wallonie. Le nombre de places d’accueil d’urgence à Bruxelles est disproportionné. Il y a clairement une surreprésentation. Le MR trouve que Bruxelles fait plus que sa part. Nous avons demandé un standstill et un monitoring, pour mieux évaluer où ouvrir les places dans le futur. Cela a été entendu mais ça doit être encore mis en place. Nous voulons un rééquilibrage et que l’effort se fasse au prorata de la population de chaque région, même s’il est normal que la capitale du pays fasse un effort.”

"Nous demandons une répartition équitable entre les régions. Le plan doit donc être revu et complété", ajoute Pierre-Yves Dermagne.

”Le MR refuse de faire tanguer le bateau Bruxelles au point qu’il chavire”, a réagi David Leisterh, président du MR bruxellois. “Répartir, c’est garantir un meilleur accueil à tous. La politique d’asile est une politique fédérale, la répartition de l’accueil doit être juste. Bruxelles ne peut assumer cette charge seule. Sans rééquilibrage, pas d’accord.”

Depuis l’automne 2022, les personnes vulnérables (familles avec enfants et mineurs non accompagnés) sont hébergées, mais une liste d’attente subsiste pour les hommes seuls.

Nicole de Moor, avait d’ailleurs annoncé à la fin août que les hommes seuls ne seraient plus accueillis temporairement dans le réseau Fedasil.

Dans l’ensemble de l’Union européenne, le nombre de demandes d’asile a augmenté de 30 % jusqu’à présent. Pour la Belgique, les chiffres restent relativement stables mais très élevés en chiffres absolus.

Le réseau d’accueil n’a jamais été aussi grand sur le plan structurel, avec actuellement plus de 34 000 places d’accueil collectif et individuel.

