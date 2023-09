Le calme semble revenu au sein de la majorité molenbeekoise. Les dernières semaines ont pourtant été agitées. Socialistes et libéraux ont croisé le fer au sujet de la nomination de Saliha Raiss (Vooruit) au poste d'échevine. Pour le MR, il n'était pas possible de voir une personne portant un signe convictionnel occuper un poste exécutif. Pourtant, la socialiste flamande voilée est bel et bien entrée en fonction, grâce au soutien surprenant de l'opposition. De quoi laisser penser que l'aspect communautaire prend le pas sur l'appartenance à un parti ? Dans le cadre de notre rendez-vous L'Invitée du samedi, Françoise Schepmans (MR) revient sur cette séquence quelque peu particulière. Interview.

Après les remous liés à la nomination de Saliha Raiss, y a-t-il des tensions au sein de la majorité molenbeekoise ?

Non, il n'y a pas de tension. D'ailleurs, on a eu un collège communal ce jeudi matin et il s'est bien passé. La position du MR a toujours été la neutralité. C'est une position qui est claire, à la différence de celle d'autres partis politiques qui entretiennent des ambiguïtés sur cette question. Le fait de ne pas voter pour la candidature de Saliha Raiss a fait consensus au sein du MR molenbeekois. On en a discuté en interne avec David Leisterh

Il se dit tout de même que cette discussion avec David Leisterh servait avant tout à rappeler la ligne du parti sur le port de signes convictionnels...

C'était une discussion très ouverte sur la question. Mais la neutralité est une position qu'adopte le MR depuis longtemps. Certains se posaient la question du port de signes religieux dans le cadre du travail. Mais il y avait unanimité pour considérer qu'on ne pouvait pas signer la présentation ni soutenir la désignation de Mme Raiss.

Est-ce que cela vous dérange de savoir qu’une échevine voilée exerce dans votre commune ?

Nous travaillons ensemble et tout se passe bien. C'est une femme intelligente. On ne remet absolument pas en question ses qualités sur le plan du travail. Mais on considère qu'un membre d'un exécutif doit traiter de la même manière tous les citoyens et doit également se présenter à eux sans faire de distinction. C'est là que le point d'achoppement existe entre le PS et le MR. Mais, à présent, on a pris acte. Le plus important, c'est d'aller de l'avant.

Toutefois je souhaiterais vraiment qu'il y ait un débat, au Parlement bruxellois ou à la Chambre, pour établir une ligne de conduite et ne plus procéder à du cas par cas. Dans certains partis politiques, des attitudes différentes sont adoptées en fonction de la localisation ou de la population... La neutralité est un principe général qui doit être respecté par tous !

Certains estiment que l'appartenance à la communauté est plus forte à présent que l'appartenance au parti. Partagez-vous ce constat ?

En tous les cas, certainement pas dans mon parti. Je ne le ressens pas dans l'exercice politique. Mais je suis quand même assez étonnée face à cette résurgence de la question religieuse dans les débats et attitudes. Je ne pensais pas assister à ça après les attentats de Bruxelles.

Êtes-vous surprise que des socialistes n’aient pas soutenu cette nomination ?

C'est un vote secret donc je préfère ne pas tirer de conclusion sur ce scrutin. Je connais les votes de mon parti, mais pas ceux des autres.

Comprenez-vous cette nomination de Vooruit au vu des propos tenus par Conner Rousseau, qui avait estimé "ne pas se sentir en Belgique à Molenbeek" ?

C'était assez surprenant. Mais ça fait partie de leur cuisine interne. C'est un paradoxe de plus...

Au vu de ces quelques soucis rencontrés, envisagez-vous une nouvelle alliance avec les socialistes après le scrutin de 2024 ?

Ce n'est pas sur ce type de question que l'on doit envisager un projet politique. Ce qui compte, c'est la déclaration de politique générale et le programme pour la commune. Et on va voir aussi ce que donnent les résultats (rires).

Georges-Louis Bouchez est-il un président de parti (trop) omniprésent ? Est-ce que cela porte parfois préjudice aux sections locales du MR ?

Georges-Louis Bouchez est certainement un président de parti omniprésent. Mais pas uniquement au niveau local. Il intervient fréquemment sur tous les aspects de la vie politique. Dans le dossier molenbeekois, en tous les cas, la sortie de Georges-Louis Bouchez n'a pas posé problème. Je n'ai d'ailleurs pas eu de discussion avec lui sur le sujet.

Mais la façon dont il a directement clos le débat et acté que le MR n'allait pas soutenir la nomination de Saliha Raiss ne vous a-t-elle pas surprise ?

C'est dans la personnalité de Georges-Louis Bouchez...

Les mesures annoncées par Alexander De Croo pour lutter contre l'insécurité à la gare du Midi sont-elles suffisantes ?

C'est une première bonne proposition. Mais on peut regretter que les autorités aient mis autant de temps à réagir face à cette situation qui est connue et dénoncée depuis des mois, voire des années. Il faut qu'il y ait une explosion de violence pour qu'il y ait des réactions politiques et des prises de position. Je trouve ça déplorable ! Chaque niveau de pouvoir s'est un peu renvoyé la patate chaude, mais ce discours était inaudible pour les citoyens. Les habitants de ce quartier et les usagers de la gare du Midi veulent un retour de la sécurité et la paix.

Bouchez a estimé sur LN24 qu’il y avait de nombreuses autres "petites gares du Midi" à Bruxelles, ciblant certaines stations de métro. Partagez-vous ce constat ?

Bien entendu. Aujourd'hui, on parle de la gare du Midi mais on peut aussi parler la gare du Nord ou de stations de métro qui posent problème. Pour ma commune, je peux citer les stations de métro Yser et Ribaucourt. Ces sont des zones extrêmement difficiles, des lieux de deal et de drogue. Il y a beaucoup de sans-papiers et de personnes qui traînent à ces endroits.

Des choses sont-elles déjà mises en place pour rétablir l'ordre dans ces stations de métro ?

Je ne suis plus bourgmestre, donc je n'ai plus de vision claire de ce qui se décide et se fait exactement. Mais il faut absolument faire en sorte que les jeunes de ces quartiers ne traînent plus autour de ces stations.

Mais, quand vous étiez bourgmestre de Molenbeek, le problème n'était-il pas déjà présent ?

Non loin de là, ça s'est aggravé avec les années. C'est en partie lié au fait qu'il n'y a pas suffisamment de policiers à Bruxelles. De plus, beaucoup d'agents viennent de Wallonie ou de Flandre. Ils ne connaissent pas nécessairement les problématiques bruxelloises. Je voudrais vraiment que l'on puisse donner l'opportunité aux jeunes bruxellois de pouvoir s'investir dans les métiers de prévention et de la police.

Y a-t-il des endroits dans la commune où la police évite de se rendre ?

Des zones de non-droit, il n'y en a pas à Molenbeek. Quand ça a été compliqué à certains endroits, j'ai interdit de pouvoir occuper l'espace public pendant certaines heures la nuit. Ainsi, on a empêché les délinquants et les dealers de se regrouper.

Comprenez-vous que certains épinglent l’insécurité qui règne dans quelques endroits de la commune ?

Evidemment que je les comprends. Ce sentiment d'insécurité existe, on ne peut pas le nier. Mais il n'est pas propre à Molenbeek. Ce sentiment d'insécurité existe aussi à Anderlecht ou Laeken. Le danger, c'est que cette insécurité gagne du terrain. Il faut régler le problème et empêcher que ce phénomène puisse s'étendre.

Il ne faut pas verser dans l'angélisme. On sait qu'à Bruxelles, il y a un problème de criminalité et de délinquance de plus en plus important. La drogue est l'une des causes de ce phénomène. Je crains que certains Bruxellois quittent Bruxelles. On le constate déjà... Il est très important de ramener de l'ordre et de la sécurité dans la capitale. Il faut qu'on se concentre sur des facteurs essentiels tels que la formation, l'emploi et le logement en Région bruxelloise. J'ai peur pour Bruxelles... Je crains qu'elle soit perdante au vu des difficultés et des défis à relever.

Avez-vous déjà vous-même éprouvé ce sentiment d'insécurité à Molenbeek ?

Non. Je connais tellement bien ma commune... J'ai déjà été insultée, mais je n'ai jamais été dans une situation d'insécurité physique.