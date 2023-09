Le 19 juillet 2023, la Vivaldi enterrait la fameuse réforme fiscale tant voulue par Vincent Van Peteghem. Dans un discours, le ministre des Finances se disait “déçu de voir que certains n’ont pas le courage de prendre des décisions dans l’intérêt de tous.” Son grand projet de la législature s’effondrait. Depuis, le vice-Premier ministre CD&V s’est rapidement refait la cerise. Avec près de 22 milliards d’euros récoltés en une semaine parmi les épargnants belges, son émission de bons d’État à un taux avantageux a fait mouche. En moins de trois mois, le comeback du natif De Pinte en a surpris plus d’un. De quoi le placer encore un peu plus comme une figure incontournable du CD&V avant les prochaines élections.

Débarqué en 2020 par surprise à l’un des postes les plus importants de la politique belge, Vincent Van Peteghem n’a à l'époque pas une longue carrière politique nationale derrière lui. Son engagement chrétien-démocrate n’a par contre rien d'un heureux hasard. Pendant 15 ans, son père a été le bourgmestre CD&V de De Pinte, une commune de 11 000 habitants en périphérie de Gand. Tout naturellement, le jeune Vincent suivait alors avec attention toutes les réunions, jusqu’à se présenter lui-même au suffrage communal en 2012. Directement, fort de son patronyme, il réalise le deuxième score de la liste, alors qu’il y figurait en onzième position.

En mission pour venger son père

Celui qui se voyait déjà premier échevin auprès de son père doit pourtant déchanter. Le CD&V est poussé dans l’opposition par une coalition de toutes les autres listes contre lui. Face à la bourgmestre qui a poussé son père dehors, il se fait les dents comme chef de file de l’opposition. “C’est une personne sympathique, mais il n’hésitait pas à taper fort lors des conseils communaux, parfois jusqu’à l’exagération, confie une mandatrice qui était à l’époque dans la majorité. Il s’était donné pour mission de reconquérir la ville, et je dois bien constater qu’il a tenu parole.” Six années plus tard, effectivement, les élections communales de 2018 marquent l’avènement de la carrière locale de Van Peteghem. Avec 2 400 votes de préférences et 41 % de voix pour sa liste, le “fils de Martin Van Peteghem”, comme l’appellent parfois certains locaux, reprend le mayorat et devient bourgmestre de De Pinte.

Cette forte impression dégagée au niveau local encourage le parti à lui donner un destin plus important, en le plaçant sur les listes fédérales en 2014. Deux ans après, en sa qualité de deuxième suppléant, il devient député à la Chambre. Un passage de trois ans au parlement fédéral, où Van Peteghem en profite pour se placer comme l’une des nouvelles figures du CD&V. Poussé par cette expérience récente, et sa popularité locale, il devient en 2019 député au parlement flamand. Et cette fois sans être suppléant.

Le bono soldat du fisc

La période vécue par le CD&V après les élections de 2019 est déterminante pour Vincent Van Peteghem. Il fait partie des “douze apôtres”, ce groupe de réflexion voulu par les chrétiens-démocrates pour analyser la défaite électorale. Après le départ de Wouter Beke, il se lance en novembre dans la course à la présidence du parti. Sans succès. Il prend la quatrième place du premier tour, laissant Joachim Coens et Sammy Mahdi s’affronter au second. Mais chacune de ces étapes, discrètes vues de l’extérieur, permet au natif de Gand de placer ses pions et gagner en influence. Le 1er octobre 2020, ce travail de sape finit par payer. Il est nommé vice-Premier ministre au sein du gouvernement fédéral, et reçoit le ministère des Finances. Un poste prestigieux pour ce quasi-néophyte au plus haut niveau.

Au sein du kern, “Van Pet”, comme on le surnomme dans plusieurs cabinets des autres partis de la Vivaldi, se retrouve souvent au centre du jeu. “Vu que c’est un gouvernement avec des socialistes et des libéraux, on finit souvent avec un compromis au centre, favorable à la ligne du CD&V, remarque Dave Sinardet, politologue à la VUB. Il a petit à petit imposé son style, poursuit Sinardet. C’est un pur chrétien-démocrate, probablement même plus que son président de parti. Ce n’est pas quelqu’un qui donne une image rock n' roll, il est plus technicien. Il est un peu terne, pas là pour faire de grandes déclarations”.

Cet autre vice-Premier ministre confirme. “C’est un chouette gars, vraiment, mais il n’est pas le plus bavard, c’est certain. Il répète surtout ce que lui dit son administration. Il est vraiment le bon soldat du fisc”. Plutôt réputé pour sa culture du compromis, comme tout bon membre du CD&V, Van Peteghem n’est pas vraiment celui qui se fait remarquer par de grandes colères ou des claquements de portes. Dans la presse flamande, il est souvent présenté comme une “personnalité grise”. Une image pourtant éloignée de la réalité du conclave fédéral, d’après cet autre membre du kern. “Il a un humour ravageur. Il a toujours le mot pour détendre l’atmosphère.”

"Familieman”

Comme négociateur, Vincent Van Peteghem a réussi à prendre du galon au fil des années. “C’est vrai que la nuance est importante pour lui, mais il a pu aussi se montrer très ferme à certaines occasions. Dans les négociations sur les mesures de soutien pendant la crise énergétique, il était inflexible sur la baisse de la TVA à 6 %.” Dans son cabinet, des proches confirment la méthode Van Peteghem : consulter énormément, écouter beaucoup, puis décider et ne plus trop changer d’avis. Un petit côté borné parfois ? C’est le propre de tout politicien, répond-on dans son entourage.

Quand il doit se concentrer, Van Peteghem joue aux fléchettes dans les couloirs de son cabinet. Il prend souvent le temps d’appeler ses trois enfants par appel vidéo, entre deux réunions. C'est son côté "familieman", "bon père de famille", comme disent ses proches. Il tente de se montrer souvent les week-end à De Pinte, où il est resté président du Conseil communal. Le vice-Premier avoue lui-même ne pas très bien savoir de quoi son avenir sera fait après son passage au ministère des Finances. La réponse vient alors la bouche de son propre président de parti, Sammy Mahdi. "Vincent jouera un rôle clé dans la campagne. Tout le monde sait au CD&V ce qu'on lui doit. Et contrairement à ce que certains disent, son bilan est excellent. Ce n'est pas le succès des bons d'État qui me fera changer d'avis".