”Cela ne m’amuse pas, c’est un problème” : la présence de Tom Van Grieken aux Fêtes de Wallonie fait polémique

La cérémonie officielle des Fêtes de Wallonie se tenait samedi en fin de journée au Théâtre Royal à Namur. Environ 500 personnes avaient été conviées officiellement par le Président du Parlement de Wallonie et les membres du Bureau. Parmi elles, les membres du Bureau de la Chambre, qui a pour vice-président Tom Van Grieken, le président du Vlaams Belang. Et pour la première fois, le politique flamand a répondu à l’invitation et s’est rendu à Namur samedi, comme on peut le voir sur X (ex-Twitter), où il a publié une photo de son carton d’invitation. “En route pour la cérémonie officielle de la fête de la Wallonie. Même lorsque la Flandre sera indépendante, nous devrons entretenir des relations correctes avec nos voisins wallons”, a-t-il commenté.