Evras : "J'entends les parents qui s'inquiètent pour des choses qui ne sont en fait pas dans les animations"

La ministre francophone de l'Enfance et de la Santé, Bénédicte Linard, a défendu dimanche le décret adopté la semaine dernière à une large majorité sur le programme d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (Evras) dans l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) - et vivement contesté par certains parents et mouvements, sur fond d'incendies d'écoles - en parlant de "désinformation".