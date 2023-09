Ce n’est donc pas par distraction que Lyseline Louvigny se définit comme “citoyenne engagée” sur le réseau social X (ex-Twitter). Celle qui fut députée wallonne MR entre 2017 et 2019 a annoncé lundi qu’elle quittait le parti libéral pour rejoindre Les Engagés. Elle sera deuxième sur la liste fédérale dans le Brabant wallon pour les élections de juin 2024. Devant elle, en tant que tête de liste : l’épidémiologiste de l’ULB Yves Coppieters, l’un des experts les plus médiatisés durant la crise du Covid.

Après avoir annoncé, la semaine dernière, l’arrivée d’Olivier de Wasseige, ancien administrateur délégué de l’Union wallonne des entreprises (il sera tête de liste à Liège pour le Parlement wallon), le président des Engagés, Maxime Prévot, sort deux nouveaux lapins de son chapeau. “La moitié de nos têtes de liste seront de nouveaux visages”, a-t-il dit. Il voit là une continuité logique après la refondation du CDH, devenu Les Engagés.

”Sans cette refonte, je n’aurais pas rejoint le parti, assure Lyseline Louvigny. Cette remise en question et le nouveau manifeste des Engagés m’ont convaincue.” “Même chose pour moi, embraie Yves Coppieters. Je me sens centriste. Mais je suis aussi “ulbiste”, libre-penseur. L’évolution du mouvement politique (qui a abandonné toute référence chrétienne, NdlR) m’a séduit.”

Doubler le score de 2019

Selon Maxime Prévot, “on a la volonté affichée de récupérer notre siège historique à la Chambre, et plus si affinités.” Ce qui ne sera pas une mince affaire.

Le parti centriste n’est plus parvenu à faire élire un député fédéral en Brabant wallon depuis 2010. La dernière fois, c’était au scrutin de 2007, avec 13,86 % des voix dans la circonscription. En 2019, le CDH affichait le piètre score de 7,61 %. Cela situe le bond en avant à accomplir. “Le parti devra au moins doubler son score”, évalue rapidement le politologue Jean-Faniel (Crisp).

Mais Maxime Prévot y croit. Parce que l’opposition devrait être moins coriace que par le passé. Le MR ne pourra plus compter sur l’ancien Premier ministre Charles Michel (MR), Écolo n’a plus le vent en poupe comme en 2019 et, au PS, Dimitri Legasse doit réussir la passation de pouvoir avec l’ancien ministre André Flahaut.

"Depuis la présidence de Georges-Louis Bouchez, il y a beaucoup moins d'intérêt au MR pour la question de l'égalité homme-femme."

Et puis, surtout, Les Engagés comptent sur leurs deux recrues. “Yves Coppieters est un gage incontestable de sérénité, de crédibilité et de bienveillance, estime son président. Les Engagés revendiquent d’être le parti de la Santé. Il faut pouvoir l’incarner.”

Avec Lyseline Louvigny, Les Engagés draguent ouvertement les électeurs libéraux sociaux déçus du MR. “Depuis la présidence de Georges-Louis Bouchez, il y a beaucoup moins d’intérêt au MR pour les thématiques que je porte”, en particulier l’égalité homme-femme, explique la candidate. “J’ai lu le manifeste des Engagés et j’ai été surprise de voir qu’il allait très loin sur ces questions. Et puis, les départs du MR d’Alexia Bertrand (devenue secrétaire d’État Open VLD, NdlR) et de Jean-Luc Crucke (passé chez Les Engagés, NdlR) ne m’ont pas laissée indifférente”, conclut-elle.