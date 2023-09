L’inauguration de la piscine communale de Schaerbeek, le Neptunium, a suscité en ce début de semaine un fameux tollé car le port du burkini y est autorisé. Cette décision pose plusieurs questions, que cela soit vis-à-vis de l’hygiène ou de la neutralité dans des établissements communaux.

Ce mardi matin, l’ancien président de Défi Olivier Maingain a signalé qu’au Poséidon, la piscine communale de Woluwe Saint-Lambert (dont il est le bourgmestre), “le port de vêtements qui portent atteinte à l’hygiène du corps, tel que le mal nommé burkini ou encore le bermuda ou le short, restera strictement interdit.”

Contacté par nos soins, Olivier Maingain signale que c’est avant tout une question d’hygiène qui doit être garantie. “Je n’approuve pas cette décision schaerbeekoise pour des raisons évidentes d’hygiène. Avant d’entrer dans l’eau, il faut enlever ses vêtements et se laver le corps. Cela n’a donc pas de sens de laisser entrer des personnes sales dans l’eau.”

Ensuite le bourgmestre DéFi analyse la problématique de la neutralité qui doit être respectée dans les lieux publics. “C’est l’absence de volonté politique au gouvernement fédéral et à d’autres niveaux de pouvoir qui est problématique. Il faut édicter des règles claires pour tenir en échec la montée de l’obscurantisme religieux. Il y a une véritable offensive de ces groupes qui prospèrent suite à l’absence de règles pour faire respecter cette neutralité. Il est temps d’avoir le courage de dire non ! On respecte les conditions philosophiques et religieuses de chacun mais il y a des lieux de vie commune, comme l’école ou une piscine publique, où l’on respecte l’autorité de l’État qui est indépendante et supérieure à toute influence de groupements obscurantistes religieux.”

Du côté du Neptunium, les autorités locales ont justifié leur choix par l’envie de “ne freiner personne à la pratique du sport”. Pour Olivier Maingain, ce choix est contraire à la règle commune. “C’est un faux argument, estime-t-il, car l’immense majorité des personnes pratiquant une religion s’adapteront au règlement en place afin de pratiquer leur sport. Répondre à des impératifs religieux, c’est laisser entrer l’obscurantisme religieux là où il n’a pas sa place.”

Olivier Maingain ne craint-il pas de mettre à mal son propre parti, puisque Défi est membre de la majorité schaerbeekoise ? Cécile Jodogne, la bourgmestre faisant fonction, est d'ailleurs également une amarante. “L’échevin des Sports ne fait pas partie de DéFi", rétorque M. Maingain. "C’est bien cela la difficulté, car Ecolo est devenu le relais des forces obscurantistes religieuses. Ce qui va à contre-courant de l’histoire de ce parti, qui était attaché aux principes de la laïcité. Ecolo a trahi ses principes”, charge le bourgmestre de Woluwe Saint-Lambert.

Il explique ensuite le combat à mener pour faire respecter la neutralité dans les lieux publics. “Il faut tenir tête à ces partis comme Ecolo et le PTB, qui ont cédé à l’obscurantisme religieux. Pour combattre cela, je plaide pour une règle commune, partagée par l’ensemble des directions des piscines bruxelloises, qui renforcera la neutralité dans les lieux communs. Il faut combler cette absence juridique, que ce soit au niveau de l’État fédéral ou de la Région.”

Olivier Maingain invite également la ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles “à proposer un décret pour lancer le débat. Il serait intéressant de fixer les conditions d’accès aux piscines communales, c’est de sa compétence, qu’elle en prenne l’initiative.”