"On a franchi une étape importante" : les cinq propositions de loi qui prolongent le nucléaire sont regroupées

La N-VA, le MR, le CD&V, l'Open Vld et les Engagés ont déposé, il y a parfois plus d'un an, des propositions qui visent à modifier la loi de sortie de nucléaire de 2003 en permettant la prolongation des réacteurs existants et/ou la construction de centrales nucléaires de nouvelle génération. Le Vlaams Belang s'est montré disposé à les soutenir.

Signe de la sensibilité politique du sujet, l'examen de ces textes n'a guère progressé depuis plusieurs mois. Mardi, certains auraient voulu demander l'avis du Conseil d'Etat, dont la N-VA, le VB et la députée Marie-Christine Marghem (MR), mais la majorité s'est montrée hésitante et a finalement décidé de reporter la question des avis à une prochaine séance. A bonne source, l'on indiquait que le problème devrait revenir en comité ministériel restreint.

Le président, Christian Leysen (Open Vld), souhaite laisser au gouvernement le temps de faire son travail. Le parlement devrait être saisi sous peu du projet de modification de la loi de 2003 afin de permettre la prolongation de Doel 4 et Tihange 3 longuement négociée avec Engie.

"On a franchi une étape importante, c'est un signal. Au gouvernement de ne pas tergiverser. Le parlement doit produire un travail de base pour une bonne législation, un travail à long terme qui peut aussi servir pour une prochaine législature", a expliqué M. Leysen.

Une certaine gêne était perceptible dans la majorité qui a entraîné une brève suspension de séance. Les Verts de même que les socialistes ne se sont guère exprimés. "Nous sommes agnostiques", a lâché Malik Ben Achour (PS).

Le MR, farouche défenseur de la prolongation du nucléaire, a déposé un autre texte qui vise à empêcher le démantèlement des réacteurs de Doel 3 et Tihange 2 qui ont cessé leur activité.

La commission de l'Energie a prévu par ailleurs un déplacement en Finlande à la mi-octobre. Au programme, visite d'une centrale nucléaire de nouvelle génération récemment mise en service, d'une installation de stockage et d'une fabrique d'éoliennes.