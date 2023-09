Le ministre bruxellois des Finances Sven Gatz (Open VLD) a mis sur la table du gouvernement bruxellois une proposition en trois axes pour pouvoir continuer à financer le projet de Métro 3, vers le nord de la capitale. Pour le libéral, ce plan doit permettre le financement du Métro 3, menacé par une explosion du coût des travaux, sans couler les finances de la Région.

Sa proposition, comme détaillée ce mercredi dans La Libre, repose notamment sur les recettes qu’engendrerait la mise en œuvre d’une taxe kilométrique.

Le ministre bruxellois veut aussi doubler l’enveloppe de 50 millions d’euros par an consacrée au métro par Beliris et procéder à d’importantes mesures d’économies budgétaires.

La sortie du ministre dans La Libre a suscité plusieurs réactions, assez variées. Le PS bruxellois s’est montré catégorique. La taxe kilométrique ne constitue pour pas une option de financement.

“Pour le PS bruxellois, ce n’est pas par une fiscalité punitive que l’on va résoudre le problème de l’engorgement de Bruxelles dû aux navetteurs qui viennent en voiture. C’est d’autant plus inacceptable que cette taxe frapperait aussi les Bruxelloises et les Bruxellois qui n’ont pas d’autres choix que de recourir à une voiture”, a justifié Ahmed Laaouej, président du PS bruxellois.

Pour les socialistes, il faut encourager et inciter positivement les gens à recourir à des modes de transport alternatifs.

Le président du PS bruxellois a rappelé que la fiscalité automobile rapporte déjà 20 milliards d’euros aux différentes caisses de l’État, dont une bonne part est liée à l’usage du véhicule. “Avec le raisonnement de ceux qui défendent la taxe kilométrique, que va-t-on faire quand on constatera que les recettes de celle-ci diminueront dans la mesure où certains n’auront plus les moyens d’utiliser leur voiture ? Quel message veut-on donner aux personnes qui n’ont que la voiture comme moyen de transport et qui doivent faire plusieurs trajets par jour vers l’école, leur travail, etc. tout en devant déjà répondre aux exigences de la LEZ (Zone de basses émissions, NdlR)”, a embrayé Ridouane Chahid, chef de groupe PS au Parlement bruxellois. Celui-ci a souligné par ailleurs que sa formation n’avait pas l’intention d’ouvrir la porte “à une quelconque entreprise privée qui mettra à mal ce qu’on a développé depuis plus de 30 ans”, alors que la piste d’un partenariat public-privé a été suggérée par Sven Gatz.

Bernard Clerfayt : “Que propose le PS bruxellois ?”

Ce refus n’a guère été du goût de Bernard Clerfayt (Défi). “Et donc ? Que propose le PS bruxellois pour ne pas rendre impossible le Métro 3, projet structurant de la mobilité ?”, a tweeté ministre bruxellois de l’Emploi. Les écologistes sont quant à eux restés silencieux. Les verts, c’est de notoriété publique, ne croient plus dans le projet de Métro 3.

Le MR salue “la volonté de baisser les dépenses”

Enfin, depuis l’opposition, le MR a globalement salué l’initiative de Sven Gatz. “Je retiens et salue surtout la volonté de Sven Gatz de vouloir baisser les dépenses et d’amener un financement privé. D’autres grandes villes ont ainsi cadré et financé d’ambitieux projets structurants. Sans idéologie, Bruxelles doit faire pareil. Mais pas avec des taxes en plus”, a réagi David Leisterh, président du MR bruxellois.

Selon le PTB, “le montage financier proposé par le ministre Sven Gatz pour sauver le projet de métro 3 avec la taxe kilométrique est irréaliste et inacceptable”, déclare le député PTB Francis Dagrin. Le parti de gauche radicale, à l’instar du PS, estime que “le projet de taxe du gouvernement bruxellois va faire payer injustement les travailleurs bruxellois et les navetteurs qui ne peuvent se passer de leur véhicule, sans pour autant garantir la finalisation du nouveau métro”. Francis Dagrin dénonce toutefois “le double discours du Parti socialiste, qui fait mine de s’opposer à l’idée de Sven Gatz mais le laisse poursuivre la mise en place de la taxe kilométrique”.