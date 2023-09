A l'Assemblée générale des Nations unies, un Alexander De Croo "optimiste" esquisse la présidence belge du Conseil de l'UE

"Ce que nous devons faire maintenant, ce n'est pas désespérer, mais accélérer la transition", a -t-il poursuivi d'un ton calme.

Pour Alexander De Croo, l'Europe doit cependant rester un continent de production industrielle. Il appelle à lancer un nouveau projet européen basé sur les technologies vertes, mais aussi "la chimie verte, la production d'acier vert, les chantiers de construction verts qui sont tous nécessaires pour construire notre avenir sans émissions nettes de gaz à effet de serre".

Ce "New Industrial Deal" sera l'une des priorités de la présidence belge du Conseil de l'Union européenne qui débute le 1er janvier prochain, a annoncé le libéral.

M. De Croo a applaudi les efforts visant à faire de la mer du Nord une centrale électrique éolienne pour l'Europe. D'ici à 2030, l'installation fournira assez d'électricité pour 100 millions de ménages. Le Premier ministre s'est également félicité de la prolongation de deux centrales nucléaires en Belgique, qui "restera une nation nucléaire".

Un autre thème qui alimentera la présidence belge du Conseil est la migration, l'élément "perturbateur de nos sociétés". Pour le Premier ministre, le départ "en masse" des jeunes prive l'Afrique de son potentiel vital, tandis que les pays hôtes en Europe font face à un "afflux" qu'ils ne peuvent absorber.

M. De Croo a dénoncé le rôle "inacceptable" des passeurs dans le modèle migratoire actuel, qu'il appelle à réformer au plus vite. Cela se fera notamment par le pacte européen sur la migration, que le Premier espère pouvoir conclure pendant la présidence belge.

Dans le même temps, Alexander De Croo appelle à se concentrer sur les racines de la migration, à savoir les changements climatiques, la pauvreté et le manque d'opportunités économiques. Améliorer les droits et les opportunités dans les pays d'origine afin de créer un "rêve africain", "pour ne plus devoir risquer sa vie pour un rêve européen ou un rêve américain".

Enfin, Alexander De Croo a dénoncé le danger provenant d'un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU: "La Russie qui a décidé de jeter par-dessus bord toutes les règles internationales et d'envahir son voisin. (...) La Russie qui a créé le groupe Wagner pour apporter la mort et la destruction en Afrique. Piller l'Afrique tout en augmentant le prix des céréales pour les plus vulnérables."

La Russie et le groupe Wagner veulent empêcher l'Afrique de prospérer, a avancé le Premier ministre belge, et "nier la souveraineté" des pays africains en y menant un dessein "colonial".

Le Premier ministre a conclu en demandant à ses interlocuteurs de choisir leur camp: le côté du colonisateur ou celui de la victime.