De Croo: "On a encore besoin de nos F-16 pendant deux à quatre ans"

"Nos F-16, on en a encore besoin un petit temps parce que la livraison des F-35, ça prend du temps", a souligné M. De Croo interrogé mercredi à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. "Lorsque nous n'aurons plus besoin des F-16, si l'analyse de La Défense dit qu'ils sont en fin de vie, toute la question est de savoir quelle est l'utilisation potentielle de ces avions-là par l'Ukraine (...) On pourrait dire que, par exemple, ces avions pourraient être utilisés en Ukraine uniquement avec des objectifs de formation et pas dans des missions de combat. Et donc cette analyse la plus approfondie, on a demandé à la défense de la faire la semaine passée. Mais c'est à terme, car on en a besoin encore 2 à 4 ans. Mais est ce que l'Ukraine aura besoin de matériel pour se défendre dans les dix ans qui viennent? Ça, c'est probable."

Il y a déjà plusieurs mois, la Belgique a décidé de participer à la coalition F-16 dirigée par les Pays-Bas et le Danemark. Contrairement à ces deux pays, elle ne livrera pas ses chasseurs bombardiers en fin de course à l'Ukraine mais participera à la formation des pilotes ukrainiens sur ces avions de combat.

Vendredi, le gouvernement a confirmé et précisé en comité restreint sa décision: six instructeurs et quatre planificateurs de mission ukrainiens seront formés en Belgique pour assurer ultérieurement la formation des pilotes et autres personnels ukrainiens appelés à mettre des F-16 en œuvre. Par ailleurs, la Défense déploiera dans les prochaines semaines une équipe de trois militaires dans un centre de formation des pilotes ukrainiens de F-16, au Danemark. En 2024, elle déploiera deux F-16 au Danemark pour une formation avancée.

Dans l'opposition, le député Georges Dallemagne (Les Engagés) a régulièrement appelé la Belgique à en faire plus et à donner à l'Ukraine certains de ses appareils. Dans la majorité, le MR veut également examiner cette piste. Il a d'ailleurs obtenu vendredi passé qu'une étude soit menée sur l'utilisation des F-16 belges qui seront déclassés, c'est-à-dire retirés du service. À entendre le vice-Premier ministre David Clarinval, entre deux et quatre F-16 belges pourraient à terme être livrés à l'Ukraine en 2024 "sous certaines conditions".

Interrogée ce week-end dans la Libre, la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR), a insisté sur l'importance de cette analyse que réalisera la Défense. À ses yeux, une "décision politique" devra être prise s'il apparaît que des F-16 peuvent être mis à disposition.

La question reviendra jeudi durant la séance des questions d'actualité à la Chambre. Mercredi, dans l'entourage de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, on rappelait le caractère "technique" de l'étude et on invoquait une "décision argumentée" prise par tout le gouvernement de s'engager dans la coalition F-16 mais de ne pas donner d'appareils. Une décision qui se justifie par plusieurs éléments reposant sur l'autonomie stratégique dont doit disposer la Belgique tant qu'elle n'a pas renouvelé sa flotte d'avions de combat.