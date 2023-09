De Croo : "On peut écouter Cassandre, mais la situation budgétaire est sur la bonne voie"

"On peut écouter Cassandre, qui dit que la Belgique est la 'Grèce de la mer du Nord'. Mais est-ce vraiment le cas? J'ai beaucoup de respect pour les Grecs, mais la Belgique est deux fois plus prospère que la Grèce", a déclaré le Premier ministre.

Au rayon des bonnes nouvelles, il cite le nombre de créations d'emplois ("plus élevé que lors de la précédente législature"), la protection du pouvoir d'achat ("la meilleure d'Europe") ou encore la confiance qu'a témoigné la population lors de la dernière émission de bons d'État. "Cela montre que nous avons notre avenir en main", a estimé Alexander De Croo. "Maintenant, tout cela a un coût, y compris budgétaire, c'est vrai", a-t-il admis, tout en s'interrogeant sur les alternatives.

"On aurait pu dire en pleine crise qu'on n'allait pas aider les gens. Que des milliers d'entreprises pouvaient faire faillite. Que des centaines de milliers de personnes allaient perdre leur emploi. Qu'ils se débrouillent avec les factures d'énergie. Ce sont des choix qu'on peut poser. Ce n'est pas celui que nous avons choisi."

Après une période plus "expansive" pendant une crise, vient la nécessité de remettre le budget sur les rails au moment de la reprise, a dit posément le Premier ministre.

"On dit qu'on a une dette élevée, mais lorsqu'on la compare à d'autres pays... Dit-on que le Canada est au bord du gouffre? C'est pourtant un pays avec deux langues qui traverse une crise institutionnelle de temps en temps et qui a une dette publique plus haute que la Belgique."

"Nous poursuivons le travail de manière assidue. Budgétairement, nous allons dans la bonne direction", a assuré M. De Croo.