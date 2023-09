"Je ne vous parle pas" : Paul Magnette refuse de répondre aux questions de CNews puis est moqué en plateau

Sauf que l’interview a rapidement tourné court entre le journaliste présent sur place et le bourgmestre de Charleroi (PS) qui a totalement refusé la discussion avec le média français. “Je ne vous réponds pas. Vous êtes une chaîne d’extrême droite et en partie responsable de ce qu’il se passe”, a-t-il indiqué. “Votre chaîne a été condamnée pour incitation à la haine et à la violence. Nous, ce qu’on vit ici, c’est exactement ça. Des médias comme vous diffusent des fake news et font que des gens pensent qu’il n’y a que la violence comme solution.” Ferme, il clôture la séquence en expliquant : “C'est une position de principe, point”.

"La Belgique, c'est la France en pire"

Cette séquence a été diffusée sur le plateau de Pascal Praud, l’une des stars de la chaîne. “Ce monsieur est plein d’intelligence, de tolérance et de nuance. C’est un homme remarquable”, répond l’animateur. Sur le plateau, le chroniqueur, Olivier Duhamel surenchérit. “On voit que c’est un homme de culture. Il n’est pas l’équivalent des Insoumis par hasard ?”, se questionne-t-il. “La Wallonie, c’est à gauche. Vous remarquerez que le programme n’existe pas en Flandre”, répond un consultant. “La Belgique, c’est la France en pire”, conclut un autre.

Pour rappel, CNews a effectivement été condamné pour provocation à la haine. Le président du PS a donc raison sur ce point puisque c’était Eric Zemmour qui s’était fait épingler sur la chaîne de télévision. L’ancien candidat à l’Elysée avait écopé d’une amende de 10 000 euros. Il avait notamment qualifié les migrants mineurs isolés de “voleurs”, “assassins” et de “violeurs”.