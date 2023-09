"La Belgique est un État voyou en termes d'accueil des demandeurs d'asile"

Le kern recale le plan de Nicole De Moor pour créer 2 000 places d’accueil de migrants : “Le nombre de places à Bruxelles est disproportionné”

Un tiers des 1 932 nouvelles places du Plan d’asile et de migration prévues pour l’hiver à venir se situent, dans le plan de la secrétaire d’État à la Migration, en Région bruxelloise. “Le MR trouve que Bruxelles fait plus que sa part”, dénoncent David Clarinval et David Leisterh, tandis que Pierre-Yves Dermagne (PS) réclame “une répartition équitable entre les régions”.