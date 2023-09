Qui a déjà entendu parler du CeSEFFB ? Pas grand monde assurément. Et pour cause. Le Centre stratégique d’expertise fiscale, financière et budgétaire est seulement en voie de constitution. Il regroupera à terme quatre cellules d’appui du gouvernement wallon dès le début janvier 2024 : la Cellule d’information financière, la Cellule fiscale d’expertise et de support stratégique, la cellule du monitoring et la cellule de l’agence de la dette.

Ces cellules, créées pour la plupart avec une durée de vie déterminée pour mener des missions bien définies ont systématiquement été prolongées et leurs missions se sont élargies. Elles s’apparentent à des appendices de cabinets ministériels et le statut des personnes qui y travaillent a toujours été très ambigu. La plupart sont détachés d’autres administrations (fédérale ou wallonne). Certains cabinets, essentiellement celui du Budget, y puisent des collaborateurs. Une situation qui engendre parfois un double détachement – un statut qui n’est pas autorisé. Alors on déguise le détachement par un rôle d’expert ce qui revient, en gros, à jouer sur les mots. Une situation qui engendre des difficultés de fonctionnement pour ces cellules, privées d’un certain nombre de collaborateurs. Tous les ministres du Budget, depuis le début des années 2000 (date de création de la cellule fiscale d'expertise et de support stratégique par le socialiste Michel Daerden) ont procédé de la sorte. En 2016, le Conseil d’État avait même, dans un avis, émis des critiques sévères à l’égard d’une de ces structures. Une de ses critiques portait sur le fait que c’était le ministre du Budget qui désigne les membres de la cellule fiscale alors que cette cellule ne fait pas partie d’un cabinet. Plus fort même, le même ministre peut révoquer les agents employés dans la cellule.

À lire aussi

L’actuel ministre du Budget, Adrien Dolimont (MR) veut mettre fin à ce système en créant un nouvel organisme, le CeSEFFB donc. Mais faute de temps pour finaliser la réforme, ce centre fonctionnera, pendant trois ans, avec un statut temporaire. Une sorte de mise à l’essai de la fusion, avant que le ministre qui aura le Budget dans ses attributions en 2027 ne fasse le nécessaire pour en faire un OIP (organisme d’intérêt public).

Pour éviter que le statut ambigu des collaborateurs de ce nouveau centre perdure, deux choses seront cependant mises en place. La première bétonne leur emploi. À partir du 1er janvier prochain, les membres de l’organisme ne pourront plus être licenciés comme de simples collaborateurs de cabinet – dont le sort peut être scellé par le ministre par une simple signature du ministre. Deuxième engagement : les cabinets ministériels ne pourront plus y puiser autant de collaborateurs qu’ils le souhaitent, de façon à préserver le bon fonctionnement du centre.

À lire aussi

Recruter des experts

Enfin, cette fusion doit aussi permettre de recruter des profils avec une expertise élevée. “Parfois, certaines personnes très qualifiées ne voulaient pas y travailler parce que leur ancienneté réelle n’était pas prise en compte. Désormais, ce sera le cas”, explique le ministre Dolimont qui l’assure : ce centre n’est pas faite “pour du recasage” de cabinettards en fin de législature.

Le CeSEFFB doit crédibiliser la Wallonie en matière de fiscalité et de gestion de sa dette. L’ambition étant de dépolitiser la soutenabilité de la trajectoire de réduction de la dette wallonne. “La manière d’y arriver doit rester politique, certes, mais la trajectoire ne doit pas être discutée”, explique encore Adrien Dolimont. En effet, sous cette législature, le gouvernement wallon a décidé de gérer sa dette qui s’est alourdie de manière importante, en procédant à des économies. Il s’agit donc à l’avenir, de maintenir ce principe et de ne plus le remettre en question. À voir si ce vœu sera respecté par la prochaine majorité wallonne.