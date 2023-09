Ludivine Dedonder : "Je n'ai pas de problème principiel avec la livraison de F-16, mais je me dois d'être responsable"

"Je n'ai pas de problème principiel avec la livraison de F-16 mais je suis ministre de la Défense, je me dois d'être responsable, je ne peux pas affaiblir la Défense, la sécurité de nos concitoyens et notre capacité opérationnelle. Si certains veulent risquer la sécurité de la population et notre niveau opérationnel, c'est leur responsabilité", a-t-elle expliqué à l'agence Belga.

La Belgique s'est engagée en mai à rejoindre la "coalition F-16" dirigée par le Danemark et les Pays Bas mais, à la différence de ces deux pays qui disposent déjà de F-35, elle ne fournira pas d'avions, elle s'investira dans la formation des pilotes et des techniciens en utilisant d'ailleurs deux de ses F-16. D'après Mme Dedonder (PS), tout le monde au gouvernement a approuvé cette position.

Vendredi passé, le gouvernement a confirmé cet engagement et précisé ses modalités. A la demande du MR, la ministre a également accepté de faire réaliser une étude par la Défense sur le sort des F-16 une fois qu'ils auront été déclassés, c'est-à-dire retirés du service. "Une discussion de cinq minutes", selon elle. A entendre le MR, la portée de cette analyse serait toutefois plus large: elle devrait permettre de déterminer si des F-16 peuvent être donnés à l'Ukraine. Et lundi, sur les ondes Bel-RTL, le vice-Premier ministre MR, David Clarinval, a estimé que de deux à quatre de ces appareils pourraient être transférés à l'Ukraine l'an prochain - une opinion partagée par le député Denis Ducarme.

À lire aussi

Or, le temps que les F-35 aient progressivement remplacé les F-16, une opération qui sera finalisée en 2030, la Belgique a besoin de ces derniers pour une série de tâches et de missions: formation des nouvelles recrues, sécurité aérienne du Benelux et des Pays Baltes qui ne disposent d'avions de combat mais aussi pour disposer de pièces de rechange.

"Je trouve particulier de faire de telles sorties quand on est partie prenante à la décision. Il est fondamental de soutenir l'Ukraine pour mettre fin à ce conflit qui fait des milliers de victimes mais sans mettre la sécurité de nos concitoyens et notre capacité opérationnelle en danger. Il faut donc trouver des alternatives en complémentarité avec les autres pays qui soutiennent l'Ukraine, ce que nous faisons", a encore dit Mme Dedonder.

"Si nous n'en avons plus besoin (de F-16) pour la sécurité de nos concitoyens et notre capacité opérationnelle, on peut en discuter, je n'ai pas de problème avec ça mais, pour le moment, je ne peux pas affaiblir notre capacité, le niveau de préparation de la Défense et la sécurité de notre population", a-t-elle ajouté.