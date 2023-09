Pour Thomas Dermine (PS), le plan de relance belge est sur de bons rails. Un peu partout en Belgique, environ 1 000 chantiers sont en cours dans le cadre des grands travaux d’infrastructures financés par l’Union européenne. Ce vaste puzzle permettra de faire passer le montant des investissements belges de 2,6 % du PIB à 3,5 %. “C’est le plus grand programme d’investissements depuis les années 70”, se réjouit le secrétaire d’État à la Relance. D’où vient cette initiative ? Du niveau européen. Décidé en 2020, ce plan de résilience visait compenser les effets de la pandémie de Covid dans l’Union.

Trois ans plus tard, “82 % des projets belges sont dans les temps”, affirme Thomas Dermine. Pour le socialiste, notre pays a même toutes les cartes en main : “L’objectif pour la Belgique est d’être dans le peloton de tête européen début 2024.” Lors d’une conférence de presse, jeudi, il a voulu démonter, présentation PowerPoint à l’appui, la bonne performance belge dans la gestion administrative du plan de relance. “Par exemple, les Pays-Bas en sont là où était la Belgique il y a trois ans.” La preuve, selon Thomas Dermine, que malgré ses complications institutionnelles, le fédéralisme belge fonctionne.

Ce n’était pourtant pas gagné d’avance. Ces derniers mois, une grosse inquiétude avait assombri les esprits au sein du gouvernement fédéral : la Commission européenne, qui conditionne le versement de ses aides à l’adoption de réformes structurelles par les États, s’était inquiétée de l’absence de réel assainissement du système de pensions en Belgique. C’était il y a 10 mois. Depuis lors, la Vivaldi a trouvé un accord politique autour des pensions qui a l’heur de plaire à la Commission. Au total, le plan belge repose sur une manne de 5,3 milliards d’euros. Autant ne pas les perdre…

Des pénalités ? Pas un drame…

Le gouvernement fédéral devrait déposer sa demande de paiement pour la première tranche de l’aide européenne (857 millions d’euros) pour le 29 septembre. L’évaluation par la Commission du plan de relance devrait être rendue pour le 20 octobre. Le processus se poursuivra jusqu’en mars 2024, période au cours de laquelle les demandes pour le paiement des tranches deux et trois devraient être émises.

La Commission pourrait-elle doucher les ambitions belges ? Selon Thomas Dermine, il ne faut jamais rien exclure mais le secrétaire d’État estime faible le risque d’un rejet. Et même dans cette hypothèse jugée peu probable, les conséquences ne seraient pas si dramatiques. “A-t-on la certitude que les paiements seront intégralement versés ? Non, on ne peut jamais être absolument sûr de rien. Mais nous sommes en relation constante avec la Commission au sujet de la réforme des Pensions (dont la qualité conditionne donc le paiement des subsides européens, NdlR). Imaginons que la Commission refuse : nous aurions alors des pénalités (financières). Je les estime dans une fourchette allant de 30 à 200 millions d’euros. Une discussion politique devra alors avoir lieu pour savoir si on compense le montant de cette pénalité au niveau belge.”