"C’est illégal ce qu'a demandé Nicole de Moor. On est dans une situation extrêmement grave"

”Aujourd’hui, il y a un accord au sein de la Vivaldi pour que le budget ait de nouveau une trajectoire”, commence le député. “Le contrôle budgétaire, c’est la dernière occasion de cette majorité de faire des réformes”. Et ce malgré le blocage de certains partis, dont le MR ? “Oui, notre priorité c’est d’augmenter les bas et moyens salaires (jusqu’à 4.500 euros brut par mois). Pour cela l’écologiste entend taxer “les épaules les plus larges, avec la taxe sur les comptes-titres” notamment et pourquoi pas le capital. “La taxation des plus-values est aussi une possibilité”, avance-t-il.

Augmentation du taux des comptes d’épargne

”Il y a un gros problème, ce n’est pas juste que l’épargne des citoyens ne soit pas correctement rémunérée”, estime Gilles Vanden Burre. “Il faut tordre le bras aux quatre principales banques belges qui ne bougent pas, changer la loi pour faire en sorte que le taux minimum augmente avec le taux international”.

Gilles Vanden Burre réagit ensuite aux propos du CEO de Belfius, Marc Raisière, sur le bon d’État qui aurait coûté 22 milliards au secteur bancaire et au fait que la banque privilégie ses clients les plus fortunés. “Ce qui me dérange, c’est que Belfius n’a pas le réflexe d’une banque publique […] c’est une des banques qui a le moins augmenté ses taux, elle ne remplit pas le rôle sociétal qu’on attend d’une banque”.

”Nicole de Moor ne respecte pas l’État de droit”

Gilles Vanden Burre est ensuite revenu sur le récent dossier de l’immigration et la condamnation par le conseil d’État de la Secrétaire à l’asile et à la migration Nicole de Moor, qui mène une politique stricte et unilatérale décriée. “On est dans une situation extrêmement grave. La Secrétaire d’État ne respecte pas l’Etat de droit. Je lui demande formellement qu’elle permette un accueil de tous les demandeurs d’asile. C’est illégal ce qu’elle a demandé. J’espère qu’il n’y a pas que les écologistes qui sont encore démocrates dans ce pays ?”, s’emporte-t-il.

”Le combat est au Parlement pour que la secrétaire d’État retire sa mesure” (de ne pas accueillir les hommes seuls, ndlr). Toutefois, les écologistes n’entendent pas se retirer du gouvernement. “Notre intérêt, c’est que cet hiver il n’y ait pas des demandeurs d’asile dans la rue. Pour ça, il faut rester au sein du gouvernement. Ce n’est pas un jeu politique ici, la question est de respecter l’État de droit”, insiste le député.