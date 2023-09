La dernière prise de parole publique de Conner Rousseau datait du 15 juin. Il avait alors fait son coming out, dans un entretien enregistré avec un journaliste choisi par ses soins. L’annonce était intervenue après plusieurs jours de rumeurs autour de la sexualité du président de Vooruit. Conner Rousseau avait été poussé à faire cette sortie médiatique après que la presse ait révélé l’existence de trois plaintes déposées à son encontre par de jeunes hommes pour des comportements déplacés. Il avait dans la foulée annoncé son intention de se faire plus discret. Mais depuis, ces plaintes ont été classées sans suite.

Une offensive médiatique hors du commun

La tempête enfin derrière lui, le socialiste a fixé rendez-vous à toute la presse du Nord du pays pour revenir sur ces derniers mois difficiles pour lui. Preuve de l’attente de son retour, il était à la première page de tous les journaux néerlandophones ce vendredi matin. Rousseau explique “ne rien regretter de [ses] actes parce qu'[il] n’a rien fait de mal”. Le plan de com' semblait parfait.

Vooruit n’avait cependant pas prévu qu’un nouveau grain de sable allait venir enrayer la machine. Het Nieuwsblad a en effet révélé ce jeudi qu’une enquête avait été ouverte contre Conner Rousseau par le parquet de Flandre orientale pour des propos racistes et xénophobes. En cause, une soirée arrosée où le jeune politicien aurait tenu des propos discriminatoires contre les Roms dans une conversation tendue avec des policiers, dans sa ville de Saint-Nicolas. Il s’en est défendu, expliquant “avoir bu trop d’alcool”, et “se souvenir d’une conversation plutôt marrante et joyeuse”.

Pourtant, malgré ces polémiques à répétition, l’étoile du président de Vooruit ne semble pas pâlir. “C’est la première fois depuis très longtemps qu’un homme politique flamand fait doubler le score de son parti dans les sondages, explique Ivan De Vadder, journaliste politique à la VRT. Cela lui donne donc beaucoup de crédit politique, dans son parti, mais aussi chez les électeurs et les médias. Honnêtement, quelqu’un d’une autre envergure politique n’aurait sûrement pas survécu à ces “affaires”, même si l’on reste bien sûr innocent jusqu’à preuve du contraire.”

Les sondages toujours favorables

Surtout, les quelques plaintes déposées n’ont visiblement peu voire pas d’impact dans les sondages. Cet été, un service interne de Vooruit avait mené une enquête pour voir si l’électorat continuait de lui faire confiance. Les résultats avaient été très rassurants. “Rien ne prouve pour le moment que les polémiques autour du président du parti aient causé le moindre dommage à Vooruit, poursuit Ivan De Vadder. Un petit sondage du média Doorbraak a même montré que Vooruit passerait devant la N-VA en Flandre occidentale.”

La cible des critiques

Mais les choses peuvent vite changer en politique. Il ne faudrait quand même pas que les nuages noirs s’amoncellent au-dessus de la tête de Conner Rousseau. Le parti ayant tout misé sur son charisme et sa popularité, il pourrait être victime d’un effet de domino si son président venait à tomber.

”On pourrait assister à un phénomène d’Icare avec Conner Rousseau, analyse Wouter Verschelden, journaliste politique pour Business AM et ancien rédacteur en chef de De Morgen. C’est un classique en politique. Quand quelqu’un monte si haut et si vite, tout le monde attend qu’il se brûle les ailes et chute. La dernière fuite en date, avec des propos qualifiés de xénophobes et racistes, pourrait être dommageable politiquement. Cela va vraiment contre toutes les idées socialistes.”

Chez Vooruit pas plus qu’au PS d’ailleurs, personne n’ose évoquer pour le moment la fin de règne de Conner Rousseau. Tous dénoncent plutôt “l’acharnement médiatique et politique” dont leur président serait la victime, avec des attaques ciblées et des fuites toujours habilement programmées pour le décrédibiliser. “Le manque de personnalités politiques fortes autour de Conner Rousseau est une grande faiblesse pour le parti. Tout tourne autour de lui”, confirme Wouter Verschelden. “Tous ses adversaires savent qu’ils doivent le cibler lui personnellement pour affaiblir Vooruit. Il suffit de voir ce que l’Open VLD faisait circuler dans une note”, abonde Ivan De Vadder. Dans un document interne qui a fuité, l’Open VLD conseillait effectivement de combattre Vooruit en dépeignant Conner Rousseau comme “un clown populiste qui pense trop à sa personne”.