”Nous avions 13 députés MR élus au Parlement bruxellois en 2019, nous en avons désormais16. À cette allure, David Leisterh sera ministre-Président bruxellois avant les élections de 2024”, plaisante Georges-Louis Bouchez, président du MR.

Après avoir recruté le député bruxellois CDH Bertin Mampaka en 2020, puis le député Défi Sadik Köksal en juin 2023, le MR annonce à La Libre le transfert de la députée bruxelloise Ariane de Lobkowicz.

Le MR devient le premier parti bruxellois

Arrivé en troisième position aux élections de 2019, le MR constitue désormais, grâce à la magie des transfuges, la principale formation politique du Parlement bruxellois (16 sièges, un de plus que le PS et Écolo). Cela ne changera pas fondamentalement les équilibres au sein de l’assemblée parlementaire. Mais le MR envoie un signal.

”Cela doit nous permettre d’avoir une force de frappe suffisante pour freiner, voire stopper, certains projets du gouvernement bruxellois”, assure David Leisterh, chef de groupe du parti au Parlement bruxellois.

”Nous montrons ainsi la bonne santé du MR, qui a la meilleure dynamique à Bruxelles, ajoute le président. Ariane a un profil extrêmement intéressant. Elle a été la plus jeune parlementaire du pays, à 23 ans.”

Chez Défi, l’Uccloise (27 ans) s’est signalée par son implication sur le terrain de la défense du bien-être animal. “C’est moi qui avais déposé la proposition d’ordonnance bruxelloise visant à interdire l’abattage sans étourdissement, avec Jonathan de Patoul. Le problème est que ce sujet a été instrumentalisé pour des raisons religieuses”, regrette Ariane de Lobkowicz, qui se définit comme “libérale sociale”.

“La laïcité, finalement, ça me parle assez peu. C’est une non-question. Le thème de l’abattage est important pour moi, mais sous l’angle de la cruauté envers les animaux, poursuit-elle. Il s’agissait d’un problème purement bruxellois et nous avions le pouvoir de changer les choses. Mais ce texte a été rejeté à deux voix près, à cause de quatre personnes de mon parti (Défi) qui ne l’ont pas soutenu… L’abattage, c’est de la cruauté envers des animaux qui n’ont rien demandé et souffrent de façon monstrueuse et ce, à cause de l’électoralisme.”

La jeune femme reconnaît “sa désillusion” devant la découverte, il y a 4 ans, de la vie parlementaire. Elle se dit convaincue, malgré tout, que sa présence au Parlement “a permis de faire avancer” la cause du bien-être animal.

”Je n’ai aucune animosité envers Défi, qui m’a donné ma chance, souligne-t-elle encore. Mais le MR est le parti qui me permettra le mieux de défendre mes valeurs. Chez Défi, il y a eu beaucoup plus de discussions sur la question de l’abattage. Et il a finalement été décidé de donner une liberté de vote aux députés sur un texte que nous avions pourtant déposé. Le MR a adopté une position claire et n’a pas bougé.”

Le parti libéral, pourtant, n’a pas voté comme un seul homme l’ordonnance interdisant l’abattage sans étourdissement. Deux de ses élus se sont abstenus, tandis que Sadik Koksal, recruté bien après le vote, avait même voté contre le texte. “Ce point a été clairement évoqué avec Sadik. Chez nous, il est strictement interdit de voter contre ce texte, sous peine d’exclusion”, assure Georges-Louis Bouchez.

Le MR n’en fait pas mystère : s’il parvient à embarquer dans la prochaine majorité bruxelloise, il remettra ce texte sur la table.

Elle a "fait" son siège

Au-delà de ce dossier, le MR réalise, avec cette nouvelle arrivée, une opération politique intéressante. Elle renforcera la liste du bourgmestre d’Uccle, Boris Dilliès, de même que la liste régionale. Car Ariane de Lobkowicz, qui porte le titre de princesse, amène avec elle un réseau appréciable et un poids électoral non négligeable.

Élue avec 2 746 voix, cette diplômée en infographie avait créé la surprise en 2019 en obtenant le 5e meilleur score de la liste régionale Défi, alors qu’elle ne figurait qu’en 48e position. C'est plus que son ancien chef de groupe, Emmanuel De Bock.

Le MR poursuit par ailleurs sa tentative de siphonnage de son ex-partenaire FDF, qui ne dispose désormais plus que de 9 députés. “Il n’y a pas d’OPA sur Défi. Simplement, des parlementaires se posent des questions, chez eux comme chez les Engagés. Mais on ne fait pas de débauchage”, assure le président du MR.

”Ce sont à chaque fois des personnes qui sont venues nous contacter d’elles-mêmes”, ajoute David Leisterh.

Il n’y a pas de débauchage, disent-ils. Mais le Montois estime que, “tant en Flandre qu’en Belgique francophone, il y a un à deux partis de trop, en ce sens qu’ils ne créent pas une différence suffisamment forte avec l’offre déjà existante”.

”Je suis convaincu de la nécessaire recomposition du paysage politique, poursuit Georges-Louis Bouchez. Faire la danse du ventre devant le PS ne fait que profiter à la gauche. Les points communs entre Défi et nous sur l’emploi, l’économie, la neutralité, voire la mobilité, sont quand même plus grands qu’avec PS et Écolo. On ne va pas surjouer nos différences. Aujourd’hui, si on ne constitue pas une force de centre-droit à 30-35 % de manière régulière, il n’y a pas de possibilité de changement structurel pour la Wallonie et Bruxelles.”